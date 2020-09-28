Cамолет президента Армении сбил 9 азербайджанских истребителей

28.09.2020, 18:02, Разное

Президентский Як-7 совершил первый боевой вылет в зону нагорно-карабахского конфликта. В ходе столкновения с превосходящими силами противника армянский истребитель нанес невосполнимые потери азербайджанской стороне.

В военной сводке ВВС Армении сообщается: «Президентский Як-7 выполнял мирный разведывательный полет в небе Нагорного Карабаха. Внезапно из-за облаков появилась группа недружественных Миг-29 с портретом Ильхама Алиева на фюзеляже и завязался неравный бой. Армянский истребитель, маневрируя в горах Карабаха, и умело используя все бортовое вооружение, смог уничтожить большую часть самолетов противника. Израсходовав весь боезапас, летчик принял решение идти на таран и в лобовой атаке уничтожил последний вражеский самолет»

При этом отмечается, что сам президент Армении Армен Саркисян не пострадал, так как руководил действиями летчика из наземного командного центра. Управлявший самолетом генерал-лейтенант Погосян представлен к высшей государственной награде Армении.