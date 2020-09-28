В Сочи заметили самолёт “судного дня” – В Армению летят транспортные самолеты из России

28.09.2020, 10:33, Разное

Сейчас важные сообщения приходят сейчас от внешних наблюдателей.

В частности, отмечается резкий всплеск движения транспортных самолетов из России в Ереван, который начался накануне с путешествия из Ростова Aн 124-100. Это самый тяжелый транспортный самолет с грузоподъемностью 120 тонн и возможностью перевозки крупногабаритных грузов, поэтому все сейчас задают вопрос – что он привез? Полеты транспортов начались еще вчера и пока движение продолжается.

С другой стороны, наблюдатели отмечают прибытие в Турцию как минимум одного Lockheed C-5 Galaxy – это тоже самолет повышенной грузоподъемности. Что он привез и по какому случаю неизвестно.

Так же сообщается о прибытии в Сочи борта RA-23034 – это российский вариант самолёта “судного дня”. Где он в настоящий момент – информация на трекеры не поступала.

Поскольку война – это путь обмана по определению, то достоверной информации с линии фронта нет и не будет. Тем не менее, даже из того, что в сети есть легко сделать вывод о том, что армянская сторона проигрывает – это видно по количеству телефонных переговоров Еревана с другими столицами. То, что армяне не могут удержать даже небольшой кусок территории даже в самом начале наступления, своего рода разведки боем – это не очень хорошо в ближайшей перспективе.

Так, видя что конвенциональная война проигрывается и отбросить противника нет шансов – Ереван может пойти на сумасшедшие эмоциональные действия и начать наносить удары по стратегическим объектам Азербайджана, например – по плотинам ГЭС. Это не атомная бомба, но эффект будет сопоставим.

Намеки на такую возможность есть – тактические ракетные комплексы Армении, которые куда-то едут, уже попадали в кадр. В ответ взорвут АЭС в Армении. Подобные действия Армении обернутся для неё катастрофой и потерей не только спорного региона, а вообще всей территории и эскалацией конфликта в войну России и NATO.