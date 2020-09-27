 

Из-за сдвига литосферных плит Нагорный Карабах вошел в состав Азербайджана

27.09.2020, 16:31, Разное

Военные действия Армении и Азербайджана спровоцировали мощнейшие тектонические изменения в районе Нагорного Карабаха.

Землетрясение магнитудой 9 баллов по шкале Рихтера полностью изменило ландшафт и географию региона.

Армянская литосферная плита начала движение в 5 часов утра по местному времени и своим носом полностью просела под Бакинскую тектоническую зону. В результате смещения литосферных плит непризнанное государство Нагорно-Карабахская Республика полностью пересекло границу с Азербайджаном, образовав Нагорно-Карабахскую область в его составе.

Президент Азербайджана Гейдар Алиев охарактеризовал произошедшее событие как «огромную историческую победу и божий промысел».-

– Это божье провидение! Аллах наконец-то услышал наши молитвы. Карабах теперь наш, — заявил Алиев.

Власти Армении уже подали соответствующий протест в ООН и потребовали передать Нагорного-Карабаха обратно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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