 

Глава ДНР назвал события 2014 года «многонациональной весной»

27.09.2020, 15:37, Разное

Руководитель непризнанной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, выступая на открытии мемориального комплекса, назвал события 2014 года «многонациональной весной народов Донбасса».

Инцидент произошёл во время открытия памятника «Героям отдельных районов Донецкой и Луганской областей» в Донецке. По словам Пушилина, во время войны никто не делал различия по национальностям и не называл себя «той или иной народностью».

– Шесть лет прошло, как отгремели главные события ру… извините, многонациональной весны народов Донбасса. Я имею в виду, что все тогда внесли свой вклад: против фашистов из числа украинских партнёров воевали и белорусы, и казахи, и буряты, и чеченцы, и дагестанцы, и даже, прости Господи, наверное евреи. Все мы едины, все мы одинаковы, – сказал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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