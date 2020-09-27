Жизнь на Марсе может находиться глубоко под его поверхностью

27.09.2020, 12:23, Разное

Астрофизики предлагают пробурить несколько скважин в поисках следов возможной жизни, сообщает журнал The Astrophysical Journal Letters.

Ученые из Центра астрофизики Гарвардского университета не исключают наличия подземной жизни на Марсе. Они предполагают, что в недрах планеты могли сохраниться большие озера с замерзшей или даже жидкой водой.

Исследователи считают, что изучения поверхности Марса недостаточно для поисков жизни. Они предполагают, что в подземных озерах могут жить бактерии, способные существовать в необычных для других организмов условиях.

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые предлагают пробурить несколько скважин глубиной в несколько десятков километров. Специалисты предполагают, что это станет возможным уже в ближайшее десятилетие.