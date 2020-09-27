Дмитрий Медведев назначен командующим Южного военного округа

27.09.2020, 11:37, Разное

Президент России Владимир Путин назначил заместителя председателя Совета безопасности и бывшего президента Дмитрия Медведева командующим Южного военного округа.

По неподтверждённым данным, он уже отбыл в Дагестан, в район границы с Азербайджаном.

Как сообщает газета «Ведомости», назначение произошло «молниеносно» и стало неожиданностью для российских военных. При этом в Баку и Ереване это решение вызвало некоторое смятение – стороны временно прекратили вести боевые действия в районе Нагорного Карабаха и выжидают.

– Поскольку Дмитрий Анатольевич имел только звание полковника запаса, сразу по прибытию в штаб ЮВО в Ростове он был повышен до генерала-лейтенанта. Сам он не слишком обратил внимание на эти «формальности» и немедленно приступил к планированию актуальных операций, – рассказал источник издания.