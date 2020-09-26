 

В Москве задержали племянницу замдиректора клиники «Шарите» с килограммом героина

26.09.2020, 22:37, Разное

В Москве сотрудники спецслужб задержали 19-летнюю племянницу одного из заместителей директора немецкой клиники «Шарите». Гражданка России Анна Фабер – дочь двоюродного брата брата вице-президента клиники Ульвера Фабера от первого брака.

Уведомление об инциденте появилось сначала на сайте МИД. Дипломаты утверждают, что «родственница одного из так называемых медиков клиники «Шарите», известной во всём мире своими провокациями в отношении России» была задержана с 1000 граммами героина и подозревается в организации крупного канала поставки наркотиков из Европы в Россию.

«Гражданка России и обладательница паспорта ФРГ Анна Фабер 2001 года рождения была задержана по итогам проведённого у неё дома обыска. В ходе оперативных мероприятий удалось обнаружить героин в количестве 1000,00 грамм, упакованный для дальнейшей розничной перепродажи», – говорится в официальном сообщении.

По версии следствия 19-летняя студентка МГУ при участии посредников из Украины наладила регулярные поставки тяжёлых наркотиков в Россию из Германии. К делу могут быть причастны и высокопоставленные сотрудники «Шарите»– их органы намерены объявить в международный розыск. Девушке грозит тюремный срок вплоть до пожизненного. Суд состоится уже в понедельник, 28 сентября.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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