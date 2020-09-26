 

На открытии первой в США «Крошки Картошки» выстроилась многокилометровая очередь

26.09.2020, 17:16, Разное

В Нью-Йорке открылся первый в США ресторан быстрого питания российского фаст-фуда «Крошка Картошка», что вызвало небывалый ажиотаж среди жителей мегаполиса.

CNN сообщило о многокилометровой очереди желающих попробовать запеченный картофель в мундире и знаменитый русский компот из сухофруктов. Из-за небывалого ажиотажа полиции пришлось перекрыть несколько ближайших к заведению кварталов.

– Это просто нечто! Я с самого детства видел русские фильмы из 90-х, где главные герои едят окрошку или пьют квас, наконец-то сегодня смогу это попробовать сам, а не жрать вонючий чикенбургер, запивая его колой, — сказал мужчина из очереди.

Представители ресторана заявили, что это только первое заведение в Штатах и в скором времени во всех городах с населением 100 тысяч жителей и выше откроется своя «Крошка Картошка».

Неподалёку от очереди собрался митинг из республиканцев-консерваторов, которые призывали отказаться от посещения идеологически неверного для США заведения и обвиняли собравшихся в продаже страны за картошку с компотом: «Drink your Tarhun, make Tulsky pryanik feast, your last day is becoming, communist!» — кричали протестующие.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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