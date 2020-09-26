 

Новым гендиректором театра Янки Купала назначен Сергей Кургинян

26.09.2020, 16:37, Разное

Министерство культуры Республики Беларусь после длительных консультаций определилось с новым генеральным директором Национального академического театра имени Янки Купалы.

Им стал российский театральный режиссёр, политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Он заменит в должности бывшего руководителя театра Павла Латушко, пребывающего в настоящее время за рубежом.

Комментируя назначение на высокую должность Кургиняна, министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь, отметил высокий профессионализм нового директора, отличное знание им белорусского языка (в обеих транслитерациях) и литературы, а также добавил, что такой шаг станет демонстрацией дружеских намерений с «братским русским народом».

– Сергей Ервандович – замечательный режиссер и актер. Я видел его прекрасные выступления на программе у Владимира Соловьёва. Он и сам выдающаяся личность, и многому может научить труппу театра Купалы. Это назначение поможет нам навсегда покончить с национализмом в главном храме белорусского искусства. Фактически театром будет управлять русский человек армянского происхождения. Человек с независимым взглядом и недюжинным талантом, — прокомментировал назначение Бондарь.

Поделился своим видением дальнейшего развития театра и новый директор.

«Вот эту бело-красную тряпку из театра навсегда выбросим. Езжайте с ней и собирайте клубнику у поляков. Фашисты проклятые. Кого увижу с ней, сразу выгоню. Мы – русские и белорусы один народ, поэтому нечего здесь плодить национализм. Все спектакли будут идти на русском. Пора уже Белоруссии выбрать курс, а он единственно верный – русский мир», — заявил Кургинян.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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