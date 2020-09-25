Евгений Понасенков возглавил партию в Приднестровье

25.09.2020, 17:57, Разное

В Приднестровье создана новая политическая партия «Европейское Возрождение», лидером которой стал историк и режиссёр Евгений Понасенков.

Такое решение было принято на учредительном онлайн-съезде. По мнению Понасенкова, в Приднестровье «имеется большой потенциал для создания оплота великой европейской цивилизации в борьбе с заполонившими Европу дикарями, леваками и дешёвками».

– Мне больно смотреть на то, куда катится европейская цивилизация. Париж, Лондон, Берлин, Рим, Милан, Неаполь заполнены дикарями, мечеть на каждом углу европейских городов, горят величественные соборы, а также магазины и автомобили, белых европейцев избивают на улицах, а во власти сидит самая настоящая «пятая колонна» — леваки, которые хуже оккупационной власти. Париж жил лучше под оккупацией Гитлера, чем при Макроне. Я и так финансово и информационно помогаю правильным политическим силам, но этого не достаточно, — констатирует Понасенков.

Как заявил историк, выбор Приднестровья в качестве начала своей политической деятельности стал не случайным.

– Я много, много времени думал над тем, какое же место нам выбрать для плацдарма. Я — историк, войну 1812 года знаю вдоль и поперёк. Важно понимать все стратегические аспекты. И Приднестровье — это самое идеальное место. Во-первых, здесь победили вирус левачества. На всё Приднестровье нет ни одного депутата-коммуниста. Во-вторых, в Приднестровье нет ни одного дикаря и нет ни одной мечети. Значит мы можем быть уверены в нашем тыле. В-третьих, здесь действует довольно таки либеральное оружейное законодательство. Поэтому нам стоит начать возрождение Европы именно с этой земли. Мы создадим здесь последний оплот Великой Европейской цивилизации в борьбе с дикарями, леваками и дешёвками! — заявил Понасенков.

Для регистрации партии, согласно приднестровскому законодательству, необходимо членство не менее 500 человек. Евгений Понасенков призвал всех своих сторонников «как можно быстрее оформлять приднестровское гражданство и подавать заявки на вступление в партию». Прежде, чем это сделать, он рекомендовал соратникам «написать [ему] в личку или на почту».

Решение об участии в парламентских выборах в Приднестровье, которые пройдут в конце этой осени, будет принято на втором онлайн-съезде и станет возможным после официальной регистрации партии.