Скандалы: В консерватории сыграли арестную партию

25.09.2020, 16:30, Разное

В Москве задержали руководителей «Меандра» Елену Завадскую и Евгения Ярмоша, которых обвиняют в хищении более 191 млн руб. при реставрации здания Консерватории имени Римского-Корсакова

Басманный суд Москвы сегодня арестовал до 22 ноября генерального директора крупнейшей на северо-западе реставрационно-строительной компании «Меандр» Елену Завадскую и ее бывшего заместителя Евгения Ярмоша. Следственный комитет России (СКР) обвиняет их в хищении более 191 млн руб. при реставрации здания Консерватории имени Римского-Корсакова. Оба фигуранта пытались убедить суд, что они не только не намереваются каким-либо образом мешать расследованию дела, но до сих пор, как раз напротив, помогали ему и поэтому не заслуживают заключения в СИЗО. Однако суд им не поверил.

Сегодня судья Басманного райсуда столицы Артур Карпов рассмотрел ходатайства главного следственного управления (ГСУ) СКР об аресте на два месяца руководителей строительной компании «Меандр» Елены Завадской и Евгения Ярмоша. Им вменятся в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, при реставрации здания консерватории бизнесмены похитили около 190 млн руб.

Оба заседания прошли по схожему сценарию и какими-либо скандалами не сопровождались. Представитель следствия традиционно в обоснование своего ходатайства указывал, что фигуранты дела могут скрыться, уничтожить доказательства по делу или каким-то другим способом воспрепятствовать расследованию. При этом сотрудник СКР, как обычно, ссылался на справки, составленные по результатам оперативно-разыскных мероприятий. Следователь не преминул отметить, что обоим фигурантам вменяется в вину тяжкое преступление, при этом оно никак не относится к действиям, совершенным в сфере предпринимательства (в этом случае, напомним, арест был бы невозможен).

Сами подследственные и их защита, напротив, настаивали на том, что доводы следствия в пользу ареста реальными доказательствами не подтверждены.

Адвокаты говорили, что расследование длится уже достаточное время, и их подопечные не только не пытались скрыться, но, напротив, регулярно являлись к следователям и давали исчерпывающие показания по делу. Защита просила избрать фигурантам меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Однако в итоге суд решил удовлетворить ходатайство СКР и арестовал обоих на два месяца.

Как уже рассказывал “Ъ”, следствием было установлено, что в июне 2017 года между ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству» и ООО «Меандр» был заключен госконтракт о работах в консерватории на сумму 606 млн руб.

В качестве аванса компания «Меандр» получила более 191 млн руб., большая часть из которых была перечислена сторонним организациям, в дальнейшем деньги были обналичены, а работы не выполнены.

Уголовное дело возбудили в марте этого года по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина. На протяжении полугода о наличии обвиняемых или подозреваемых по делу не сообщалось. Однако накануне сотрудники центрального аппарата СКР приехали в Санкт-Петербург, где задержали, а затем увезли в Москву генерального директора реставрационно-строительной компании «Меандр» Елену Завадскую и бывшего заместителя гендиректора Евгения Ярмоша. В основу уголовного дела о реконструкции консерватории лег период 2017–2018 годов, когда объектом занималась компания «Меандр».

Алексей Соковнин