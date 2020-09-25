Скандалы: Дело Фукса

25.09.2020, 14:30, Разное

Как разбогател однофамилец персонажа из «Золотого теленка» — герой расследования финразведки США, и как он потерял свой бизнес

Известный столичный девелопер из «нулевых» Павел Фукс — один из многих бизнесменов, который оказался связан с данными крупнейшей утечки из финансовой разведки США. Американских банкиров привлек перевод от брата Фукса бывшему влиятельному столичному чиновнику Иосифу Орджоникидзе. Forbes рассказывает, как Фукс построил одного из самых заметных игроков на рынке столичной недвижимости и почему потерял бизнес в России.

Летом 2015 года сотрудники нью-йоркского подразделения банка Barclays обратили внимание на транзакцию, которая показалась им странной: кипрская компания BEM Global Corp. перевела $1 млн на счет бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе в качестве вознаграждения за некие консультации. Собственником BEM Global Corp. был Роман Фукс, брат известного девелопера украинского происхождения Павла Фукса. Последний во второй половине 2000-х начинал строить в «Москва-Сити» сразу два небоскреба — «Евразию» и «Империю». Именно Орджоникидзе был одним из инициаторов и идеологов строительства делового центра. Он ушел в отставку в 2007 году, но продолжил курировать «Москва-Сити» как советник мэра Юрия Лужкова вплоть смены московского правительства в 2010 году.

Сотрудники Barclays оценили транзакцию как подозрительную и отправили отчет о ней в FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) — подразделение американского Минфина, которое занимается анализом финансовых операций, противодействием финансированию терроризма и отмыванию денег. Информация о выплатах Орджоникидзе вместе с данными о тысячах других подозрительных транзакциях оказалась в распоряжении издания BuzzFeed и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) в результате крупнейшей утечки из FinCEN. Журналисты опубликовали их 20 сентября.

В конце 2000-х Павел Фукс считался одним из самых влиятельных московских девелоперов. Портфель его компании MosCityGroup составлял около 7 млн кв.м. Но из-за проблем с долгами Фукс к середине 2010-х был вынужден продать российские активы и вернуться на Украину. Сегодня претензии к Фуксу есть у российских и казахстанских силовиков. В России его обвиняют в хищении денег дольщиков при строительстве двух жилых комплексов, в Казахстане подозревают в хищении у БТА-Банка — вместе с экс-владельцем банка Мухтаром Аблязовым Фукс начинал строить башню «Евразия».

Forbes вспоминает, как Фукс создал свою бизнес-империю, почему потерял ее и чем занимается сейчас?

Спекулянт и посредник

Свои первые деньги выпускник Харьковского национального университета строительства и архитектуры Павел Фукс сколотил в начале 1990-х на спекуляциях. Больше десяти лет назад в беседе с корреспондентом Forbes он вспоминал, что одной из первых его коммерческих операций была продажа сигарет Winston. Вместе с партнерами Фукс купил партию сигарет за $200 000, и пока поставка дошла до Харькова, из-за инфляции ее стоимость выросла почти втрое. В 1992 году 20-летний Фукс устроился советником гендиректора компании «Торговый дом «Интрада». Эта компания поставляла на Украину оргтехнику и компьютеры. Должность была формальная, объяснял Фукс в интервью украинскому изданию «Экономическая правда» в 2019 году. Подробности тех лет и имена партнеров он не смог вспомнить, сославшись на то, что в то время активно занимался боксом.

В 1994 году Фукс перебрался в Москву и основал собственную компанию «Союз инвест», которая, как он вспоминал в интервью «Экономической правде», помимо техники торговала спиртом и водкой. Со временем масштаб бизнеса вырос — Фукс начал участвовать в цепочках взаимозачетов между бывшими советскими промышленными предприятиями. Например, он участвовал в бартерных сделках между структурами «Газпрома» и белорусского «Белтрансгаза». Корреспонденту Forbes Фукс рассказывал, что белорусская компания нередко платила «Газпрому» продукцией, например, тканями или мебелью. Если «Газпром» отказывался принимать такую оплату, «неликвид» нужно было перепродать, и на вырученные деньги купить то, что интересовало газовую монополию.

Еще одним контрагентом Фукса был российский производитель ядерного топлива концерн «ТВЭЛ», предприятия которого не всегда могли расплатиться с поставщиками. Фукс поставлял им нефтепродукты или уголь в кредит. Однажды предприятия «ТВЭЛ» не смогли вовремя заплатить Фуксу, и он приехал договариваться в головной офис холдинга. Там сослались на крупный долг, который «ТВЭЛ» не возвращает оператор украинских АЭС «Энергоатом». «Я пришел в главный офис, а они говорят: «Нам не платят хохлы», — вспоминал Фукс. — Я говорю: «Это мои земляки». В итоге я у них купил $60 или $62 млн долгов «Энергоатома» перед «ТВЭЛ». После этого Фукс на несколько месяцев переехал в Киев и смог добиться того, чтобы с ним расплатились крупнейшие должники «Энергоатома». Для этого пришлось встретиться с Юлией Тимошенко, которая в декабре 1999 года заняла пост вице-премьера Украины и стала курировать топливно-энергетический комплекс.

Фукс вспоминал, что потребовал у Тимошенко передать ему долги крупнейших промышленных предприятий Украины и даже прибегнул к шантажу. Как раз в это время Запорожская АЭС должна была менять отработавшее ядерное топливо на свежее — для этих целей «ТВЭЛ» направила в Украину спецвагон с тепловыделяющими элементами. Фукс якобы добился, чтобы вагон остановили на границе. «В итоге я получил возможность собрать деньги с промышленных потребителей электроэнергии», — утверждал Фукс. Тогда же он познакомился с бизнесменом Игорем Коломойским, чьи предприятия потребовали у Фукса скидку в 10%. Фукс уступил, а между бизнесменами завязалась дружба.

К концу 1990-х экономическая ситуация в бывших советских республиках начала выправляться, и услуги посредников вроде Фукса становились все менее востребованными. Тогда бизнесмен и обратил внимание на девелопмент. «На мой взгляд, это тот вид бизнеса, который дает уникальную возможность практически сразу же увидеть результат своих усилий, воплотить в бетоне, стали и стекле волю сотен людей», — объяснял он причины своего интереса к рынку.

Девелопер

«Иди, сфоткайся с ними со всеми!», — восклицал Дональд Трамп, указывая на окружавших его звезд американского истеблишмента. Так, по словам Фукса, нынешний президент США встретил его на одной из вечеринок в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в конце 2000-х. С Трампом бизнесмен познакомился в 2005 году и загорелся идеей построить в Москве Trump Tower. Будущий президент США, по словам Фукса, затребовал $20 млн за франшизу, Фукс счел эту цену завышенной. Впрочем, бизнесмену тогда было чем заняться — у него уже были два проекта в «Москва-Сити».

По словам Фукса, дорогу в девелопмент ему открыл основатель «Ингеокома» Михаил Рудяк. Бизнесмены познакомились в 1998 году и долгое время «просто общались». В 2003 году Фукс предложил Рудяку объединить усилия. На тот момент у Фукса уже был скромный опыт в девелопменте — он построил два коттеджных поселка на Рублевке. Партнеры создали на паритетных началах компанию «Ингеоком-Инвест», куда Рудяк передал две площадки — проекты строительства бизнес-центра на Павелецкой и Болотной площадях. Еще одним партнером Фукса был бизнесмен Александр Тер-Аванесов, в 2006 году ставший сенатором от Костромской области. Вместе с Тер-Аванесовым Фукс инвестировал в строительство торгового центра «Калужский», они также были совладельцами компании «Техинвест», которая в 2002 году стала застройщиком одного из участков на территории будущего «Москва-Сити».

Как рассказывал Фукс, заняться этим проектом его уговорил вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе. Тот якобы искал инвестора на последний незанятый участок в будущем деловом центре (N12) и сначала предлагал его Рудяку, а после того, как основатель «Ингеокома» отказался, несколько раз встретился с Фуксом. В интервью Forbes Фукс рассказывал, что долго сомневался, стоит ли браться за проект — в идею «Москва-Сити» тогда почти никто не верил. Но решил рискнуть. За опцион на право застраивать участок N12 «Техинвест» заплатил московскому правительству около $7 млн. «Мы были в числе первооткрывателей «Москва-Сити» наряду с такими компаниями, как Mirax Group, Enka, Capital Group. Перенимали зарубежный опыт в Нью-Йорке и Канаде», — хвастался позже Фукс.

Вскоре в проекте появился еще один партнер. В 2003 году в Москву перебрался бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана Мухтар Аблязов. На родине Аблязову принадлежал крупнейший казахский банк «ТуранАлем» (в 2008 году переименован в БТА Банк), в России он начал встроить девелоперскую группу «Евразия». На одном из проектов, как писал «Коммерсант», Аблязов познакомился с Фуксом — между бизнесменами завязалось партнерство. «Когда он вышел на московский рынок, у него не было знаковых проектов, но были деньги. Я решил разделить риски», — объяснял Фукс. Аблязов вошел в проект торгового центра на Павелецкой площади (перед этим Фукс и Тер-Аванесов выкупили его у Рудяка), а также стал совладельцем «Техинвеста», вложив в строительство 70-этажного небоскреба в «Москва-Сити» $150 млн. Именно Аблязову принадлежала идея назвать небоскреб «Евразией».

В 2006 году Тер-Аванесов ушел работать в Совет Федерации. Они с Фуксом разделили активы и последний создал группу MosCityGroup. Перед этим партнеры вошли в еще один проект в «Москва-Сити, купив в 2005 году долю в компании «Аква Сити Палас», которая должна была строить на участке N14 аквапарк. Со временем от идеи аквапарка отказались — MosCityGroup начала возводить на участке 60-этажную башню «Империя». Застройщиком стала компания «Флэйнер-Сити», которой пополам владели MosCityGroup и кипрский офшор Valtania. В 2011 году «Ведомости» писали, что Valtania представляет интересы экс-главы администрации и зятя президента Бориса Ельцина Валентина Юмашева. Тогда же в беседе с Forbes глава российского представителя Valtania и муж тети Юмашева Олег Гранкин опровергал эту информацию и называл себя единственным собственником офшора. Гранкин рассказывал, что вошел в проект в 2005 году по приглашению Фукса, которому требовалась помощь в привлечении финансирования. В итоге партнеры смогли получить кредит на 4,5 млрд рублей в банке ВТБ.

Башни «Евразия» и «Империя» были крупнейшими, но не единственными проектами Фукса в Москве. К концу 2000-х MosCityGroup владела отелями «Аэростар», «Будапешт» и «Петр I», а также миноритарным пакетом в спорткомплексе «Олимпийский», планировала застраивать территорию вокруг «Экспоцентра», возводила жилой комплекс Sky House на Мытной улице и элитный поселок в подмосковной Истре. Последние два проекта Фукс приобрел у Capital Group в 2008 году. Тогда же бизнесмен всерьез задумывался об IPO MosCityGroup и в беседе с корреспондентом Forbes рассказывал, что рассчитывает на интерес инвесторов из США, Великобритании и Азии. В 2010 году Фукс также вошел в капитал Совкомбанка братьев Дмитрия и Сергея Хотимских и их партнеров, купив около 21%. Банк был знаком девелоперам «Москва-Сити» и даже поддерживал в кризис некоторые проекты Mirax Group Сергея Полонского. Из-за трудностей последнего акционеры Совкомбанка в итоге получили пул апартаментов в башне «Федерация». Братья Хотимские в интервью Forbes говорили, что Фукс, став акционером Совкомбанка, неоднократно пытался получить в нем финансирование для своих девелоперских проектов, но получал отказ. А вскоре его бизнес-империя начала рушится.

Должник

Как и по многим столичным девелоперам по Фуксу ударил кризис 2008-2009 годов. Но первым столкнулся с проблемами партнер Фукса по башне «Евразия» Мухтар Аблязов. В начале 2009 года казахстанское правительство национализировало БТА Банк, который докапитализировало в кризис, а местная генпрокуратура завела на Аблязова уголовное дело по подозрению в присвоении и растрате чужого имущества. Экс-министр скрылся от преследования в Великобритании, обвинив президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в захвате его имущества стоимостью $10 млрд.

Достраивать «Евразию» Фуксу пришлось в одиночку. Он выкупил долю БТА Банка в проекте за $50 млн. Но из-за финансовых проблем строительство небоскреба, возведенного до 44-го этажа, было остановлено. В 2011 году Сбербанк потребовал от Фукса вернуть кредит на 5 млрд рублей, выданный в 2008 году на строительство «Евразии». Выплаты около $200 млн требовал Альфа-банк — этот кредит Фукс взял в 2008 году, чтобы выкупить более 500 га земли на Истре у Capital Group. Проблемы не обошли стороной и башню «Империя». В 2012 году компания-застройщик «Флейнер-Сити» Фукса вышла из договора долевого строительства, по которому должна была передать помещения в здании офшору Filtrand Properties Гранкина, задержавшему финансирование проекта. В ответ Filtrand Properties обратилась в суд.

Долг Фукса перед Сбербанком в итоге выкупили структуры миллиардера Сулеймана Керимова F 13, он же вскоре стал основным владельцем башни «Евразия». С Альфа-банком удалось подписать мировое соглашение, по которому Фукс обязался выплатить долг до конца 2012 года. Для этого пришлось продать земли на Истре. Разбирательство с Filtrand Properties Гранкина также закончилось мировым соглашением и к 2015 году Фукс продал свою долю в «Империи» группе Solvers Олега Малиса. Тогда же он вышел из капитала Совкомбанка и избавившись почти от всех активов, вернулся на Украину. Сумму долга, который ему пришлось погашать из-за кризиса, распродавая активы, Фукс оценивал в $650 млн.

Но не все бывшие контрагенты Фукса согласны, что он расплатился с долгами. В 2014 году БТА Банк выкупил казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев. В 2018 году Высокий суд Лондона обязал MosCityGroup выплатить одной из структур БТА Банка $55 млн. Как образовался этот долг? Договорившись в 2009 году выкупить долю БТА Банка в проекте «Евразии» за $50 млн, компания Фукса выплатила только $20 млн, а затем отказалась переводить второй транш. Этим претензии не ограничиваются. Как писал «Коммерсант», казахские правоохранители считают Фукса ответственным за вывод вместе с Аблязовым денег из БТА Банка и направили направили запрос на Украину с просьбой оказать содействие в допросе бизнесмена.

Проблемы у Фукса есть и из-за других московских проектов. Осенью 2019 года Таганский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена — к тому моменту он уже покинул Россию и жил на Украине. По версии следователей, Фукс вывел из России половину из 14 млрд рублей, привлеченных на строительство ЖК Sky House, превратившегося в итоге в долгострой. В начале 2020 года на одном из судебных заседаний адвокат Фукса Сергей Шенкнехт отвергал обвинения в адрес своего клиента: «Все расходы на застройку, а также объемы работ подтверждены документально, в том числе актами выполненных работ. Павел Фукс принимал все меры для завершения строительства этого объекта, и на сегодняшний день он готов на 98%». В августе 2020 года «Коммерсант» сообщил, что Фукс также стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при строительстве элитного поселка на Истре — «Резиденция Кристалл Истра». Как писало издание, Фукс вместе с партнером Бекболатом Бекеновым привлекли у клиентов $100 млн, но вложили в проект только $15 млн, а большую часть денег якобы вывели в офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах. Сам Фукс в 2017 году отказался от российского гражданства.

Промышленник

В интервью «Экономической правде» Фукс описывал несколько причин переезда на Украину. Во-первых, распродав российские активы, он счел украинский рынок наиболее подходящим для инвестиций. «У меня было много денег. Здесь я увидел намного большие перспективы, чем в России», — объяснял Фукс. Второй причиной стало знакомство с Игорем Коломойским — якобы после того как в 2014 году отношения между Москвой и Киевом испортились, дружба с украинским миллиардером начала привлекать к Фуксу внимание российских спецслужб.

Чем теперь занимается бывший владелец башен «Империя» и «Евразия»? В 2020 году украинский Forbes поместил Павла Фукса на 50 место в рейтинге богатейших бизнесменов страны с оценкой состояния в $155 млн. Украинские СМИ называют его собирателем нефтегазовых активов, ранее контролировавшихся людьми из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. Например, в 2017 году он якобы получил контроль над компанией «Голден Деррик» (в том же году была переименована в East Europe Petroleum LLC), которая до 2014 года получила лицензии на разработку двух десятков месторождений нефти и газа. До этого контроль над компанией приписывали бывшему министру энергетики Эдуарду Ставицкому и бывшему министру аграрной политики и продовольствия Николаю Присяжнюку. В интервью «Экономической правде» Фукс отрицал покупку «Голден Деррик», но говорил, что ведет переговоры о покупке части ее лицензий. Еще одна компания, с которой связывают Фукса — «Укрнефтебурение», основным акционером которой выступает Коломойский. Свой пакет в 21% акций этой компании Фукс якобы приобрел у людей из окружения Януковича. Сам бизнесмен говорил, что работает с «Укрнефтебурением». Еще один его актив — харьковская ТЭЦ-2 «Эсхар», купленная у депутата Верховной Рады Юлия Иоффе.

Фукс признает, что инвестирует в стрессовые активы. В 2017 году он купил у Внешэкономбанка компанию «Укррослизинг», перед которой у Киевского метрополитена был долг на 1,78 млрд гривен за поставленные в 2011-2013 годах 100 вагонов. Но вскоре продал эту компанию из-за «токсичности». Еще одной сделкой между Фуксом и ВЭБом могла быть покупка украинской «дочки» последнего «Проминвестбанка». Но сделка не состоялась, а в сентябре 2018 года Киевский суд арестовал акции банка в качестве компенсаций за активы, полученные Россией после присоединения Крыма.

На Украине Фукс занимается не только бизнесом. Он был одним из инициаторов создания фонда «Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр», который к 2023 году планирует построить мемориал в одноименном урочище на северо-западе Киева, где в 1941-1943 годах войска Вермахта расстреляли до 100 000 евреев. Forbes направил вопросы Павлу Фуксу через центр «Бабий Яр», но оперативных ответов не получил.

Дмитрий Яковенко, Мария Абакумова