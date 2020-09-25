Деми Ловато рассталась с актером Максом Эрихом через два месяца после помолвки

25.09.2020, 10:25, Разное

Можно практически клясться в вечной любви, а потом, спустя два месяца, взять и передумать – и такое бывает. Яркий пример показали певица Деми Ловато и ее жених – теперь уже бывший – Макс Эрих, которые в конце июля объявили о помолвке, а теперь решили пойти разными путями. Об этом инсайдер сообщил журналу People:

Это было трудное решение, но Деми и Макс решили пойти разными дорогами, чтобы сфокусироваться на развитии своей карьеры. Они любят и уважают друг друга и всегда будут с благодарностью вспоминать время, проведенное вместе.

Через некоторое время после этих сообщений Деми записала видео для Instagram-историй, в которых была уже без впечатляющего обручального кольца.

Деми и Макс в день помолвки

Напомним, новую любовь Деми Ловато встретила спустя 4 месяца после расставания с 25-летним манекенщиком Остином Уилсоном. Избранником 27-летней певицы стал актер Макс Эрих. Поклонники приписали звездам роман после их активности в социальных сетях друг у друга и публикации певицей поста о поиске любви в непростые времена, на которую Макс также отреагировал. После их видели вместе на шопинге, а в конце марта парочка окончательно рассекретила свои отношения.

По данным People, Деми и Макса очень сблизила самоизоляция, которую они провели вместе. Актер сразу решил делать возлюбленной предложение, но ждал, пока будет закончена работа над обручальным кольцом – его он сделал для Деми на заказ.

Последние перед встречей с Максом отношения Деми Ловато, о которых было известно общественности, завершились в декабре прошлого года. Она порвала с 25-летним манекенщиком Остином Уилсоном и заявила, что в новый год вступает в статусе свободной женщины. Судя по всему, новый роман Деми успела закрутить в разгар карантина, ведь еще в начале марта на шоу Эллен Дедженерес она рассказывала, что проводит свои субботние вечера в одиночестве.

Какое-то время я сидела в приложениях для знакомств, но потом поняла, что я тот человек, который способен быть один, сражаться со своей грустью в одиночестве, я не могу позволить кому-то решать мои проблемы за меня.

Проблемы, о которых Деми вела речь, связаны с ее реабилитацией после пережитой драмы несколько лет назад. В ночь на 25 июля 2018 года друзья обнаружили Деми Ловато без сознания – она была госпитализирована в одну из больниц Лос-Анджелеса с передозировкой. После этого певица несколько месяцев лечилась в реабилитационной клинике.

Ловато не стесняется говорить о том, через что прошла, чтобы помочь всем тем, кто находится в похожей ситуации.