Голые, молочно-белые и очень высокие гуманоиды… Кто они?

25.09.2020, 7:21, Разное

Среди современных историй о встречах с загадочными существами есть категория историй об очень высоких бледнокожих гуманоидах.

Они ходят на двух ногах, у них нет одежды, они выглядят как пришельцы из фантастического фильма или компьютерной игры, а не как зомби, призраки или очевидные монстры вроде вендиго или бледных ползунов.

Кто они такие, сказать очень сложно. Может быть случайно замеченные разведчики с иных планет или существа из иного мира. Чаще всего их видят на дорогах в сельской местности во время поездки ночью на автомобиле.

Перепрыгнул через забор

Один из очевидцев, который видел подобное существо, ехал однажды на своей машине по шоссе возле канадской границы. Он возвращался от своего друга и было около 4 часов ночи, когда он проезжал по тому участку шоссе, который шел через густой лес.

Он ехал очень медленно и осторожно, потому что недавно едва не сбил оленя на дороге, и всматривался в темноту впереди.

"Когда я уже почти приблизился к выходу из леса, я заметил поворот налево, который шел на грунтовую дорогу с белым забором, и на краю забора стояло то, что я увидел в свете автомобильных фар. Это было высокое бледное человекоподобное существо с молочно-белой кожей, без одежды и с полностью лысой головой.

Его глаза сверкнули в свете фар. Его руки и ноги были такими же белыми, как его голова. Я видел его всего пару секунд, после чего существо спряталось за забор.

Я в изумлении затормозил, а потом дал задний ход и поравнялся с тем участком забора, где ранее стояло это существо. Я всматривался туда, пытаясь заметить движение, а мое сердце бешено колотилось.

На шоссе в такое раннее время не было больше ни одной машины, кроме моей. Я так просидел около минуты, прежде чем успокоился, и я так и не заметил больше ничего необычного или какого-то движения у забора.

У меня была мысль выйти из машины и пойти туда, чтобы попытаться найти это существо, но я не сделал это, так как у меня не было с собой никакого оружия и я подумал, что могу пропасть без вести. Однако я и потом никогда не возвращался в это место.

Могу лишь добавить, что существо имело человеческие черты лица и у него на лице не было даже бровей".

Кричащее существо

Еще более пугающую историю рассказал пользователь сайта Reddit с ником "DistinctEarthling". В ночь на Рождество 2007 года он ехал в машине по проселочной дороге на севере штата Нью-Йорк. Он ехал в гости к своему другу, который жил в другом поселке.

"Я доехал до участка, где стояли длинные поля и за ними виднелся лес. За этим лесом стояли дома. Когда я поехал мимо полей к лесу, я заметил как что-то двигается по противоположной стороне дороги, идя мне навстречу.

Я ехал со скоростью около 20 миль в час, так что прошло меньше минуты, когда эта фигура оказалась хорошо различима. И я увидел, что это все-таки не человек. Оно двигалось вертикально на двух длинных ногах и его руки тоже были очень длинными. Торс был удлиненным и все тело выглядело стройным с отчетливо видными мускулами.

Несмотря на мускулы, тело выглядело худощавым, его рост был явно более двух метров и его кожа была очень светлого оттенка, сероватого или белого. На нем не было одежды и не было никаких волос, но на коже были какие то наросты со стороны спины.

Я не могу сказать, что именно я видел, в основном я запомнил лишь его лицо. Черты лица были мелкими и сложно различимыми, но челюсть была крупной, а рот большим и заметным. Когда моя машина поравнялась с ним, оно посмотрело на меня и широко раскрыло свой большой рот, а потом издало громкий звук, который я никогда не забуду.

У меня мурашки по коже бегут при одном воспоминании об этом. Это был визг, смешанный с глубоким гортанным рычанием. Я не притормаживал, так что я видел это существо близко лишь мгновение, из-за этого я не успел по настоящему испугаться или стать шокированным.

Я продолжил движение и вскоре доехал до дома моего друга, но я не остановился, а поехал дальше и потом другим путем вернулся к себе домой. Позже я позвонил другу и все рассказал, а потом меня все-таки настиг шок. Я думал и думал об этом и понял, что если бы мое окно было открыто с той стороны, где было это существо, оно могло попытаться проникнуть в машину и напасть на меня".

Гуманоид у забора

Следующая история была опубликована пользователем по имени Кеану, который однажды вечером находился в в своем частном доме с другом. Они не выходили наружу, но весь вечер слышали странные звуки, доносящиеся снаружи. Они списывали их на какое-то мелкое животное из ближайшего леса.

Потом, когда было уже совсем поздно, они вышли на крыльцо покурить и тогда все стало очень странным:

"Мой друг начал говорить о том, что он мог описать как чистый первобытный страх, который он начал испытывать. Я начал расспрашивать его, что с ним такое, а потом моя собака внезапно начала громко лаять.

Я посмотрел в том направлении и увидел высокое, худое и очень бледное существо с человекоподобными формами. Я видел его лишь пару мгновений, после чего оно с невероятной скоростью перебралось через забор и скрылось в зеленых зарослях за моим домом. Я мог слышать как мелкий гравий у забора шуршал от его движений.

Я могу сказать, что в высоту оно было более 2 метров и выглядело как гуманоид. Я предполагаю. что раньше это существо лазало по моей крыше, поскольку это могло объяснить те странные звуки, которые мы слышали".

Лысый "подросток"

Следующая история была прислана на уфологический сайт The UFO Reporting Center. Это произошло в Шайенне, штат Вайоминг, осенью 2004 года. Очевидцем была домохозяйка с двумя детьми. Тем вечером она смотрела телевизор в гостиной, а ее дочери уже спали в своих комнатах.

В какой-то момент две ее собаки внезапно заволновались и начали бегать и громко лаять, что было очень необычным поведением для них. Они собрались возле окна столовой, выходившего на задний двор, и лаяли и рычали, словно что-то видели или чуяли снаружи.

Женщина решила проверить, но едва открыла дверь, как обе ее собаки выскочили на двор и помчались вперед так, словно увидели кролика.

"Я посмотрела вперед и увидела за забором что-то, похожее на лысого подростка. Я подумала про себя "Что тут делает лысый подросток" и тогда он повернулся в мою сторону и я увидела на его лице большой черный миндалевидный глаз.

Затем он повернулся налево и исчез прямо на месте. Собаки подбежали к этому месту и встали там, обнюхивая землю. Потом я рассказала про это друзьям и родным. но не получила от них никакой поддержки, поэтому постаралась просто забыть это событие.

Постараюсь описать как он выглядел. Я не видела у него мочек ушей, а был ли у него нос, было не видно, так как он стоял ко мне в профиль, правым плечом. У него были длинные руки, а на них длинные пальцы.

Я не помню как он был одет, но кажется на нем был комбинезон телесного цвета. На левой стороне груди был какой-то блестящий значок".