Остров мертвых кукол

24.09.2020, 20:01, Разное

Всего в 20 км к югу от Мехико находится район Сочимилько. Здесь сохранилось самое большое количество свидетельств из жизни индейцев Мексики – ацтеков, в том числе многочисленные каналы, построенные несколько веков тому назад индейским племенем.

А в середине прошлого века тут появилась еще одна достопримечательность. И сотворил ее всего один человек – Джулиан Сантана Баррера. Родился он в 1921 г., в местечке Ла Асунсьон, мало чем отличался от остальных жителей города. Был очень набожным, но любил выпить. В 50-х гг. он по какой-то причине покинул семью и ушел бродяжничать по окрестностям. Затем облюбовал для себя один из островков близ ацтекских каналов Сочимилько, построил хижину и остался там жить.

Существует версия, что он увидел, как в одном из каналов утонула маленькая девочка, которая с тех пор постоянно преследовала мужчину в страшных снах и видениях. Вскоре возле места гибели девочки Баррера обнаружил куклу. Он решил, что таким образом девочка просит, чтобы с ней поиграли. Тогда он повесил куклу на дерево и жуткие сны оставили его. Ненадолго. И когда кошмары вернулись, он уже знал, что надо делать. И количество кукол на деревьях стало увеличиваться.

Все экспонаты он отыскивал на городских свалках или выменивал на овощи и фрукты, выращенные им на острове. Местные жители довольно скоро привыкли к странному человеку, охотно отдавая старые куклы взамен на продукты.

О том, что Баррера живет на острове знал лишь его племянник Анастасио, который регулярно навещал обезумевшего родственника и привозил ему продукты и старых кукол, которым Баррера был рад более всего.

Паломничество туристов на остров погибших кукол (или остров мертвых кукол — такое жуткое название он получил от своих очевидцев), началось с 1991 г., когда мимо острова проезжала группа людей.

В свете, искаженном туманном, очевидцы увидели страшную картину – сотни детских изувеченных трупов висели на ветвях деревьев.

О страшной находке было тут же сообщено властям. Прибывшая на «место преступление» группа следователей обнаружила странную жутковатую картину – весь небольшой островок был увешан куклами.

Вскоре новость просочилась в средства массовой информации, репортаж о странном острове был показан в новостях почти всех мексиканских телеканалов, а на страницах газет появились жуткие фотографии. На остров кукол потянулись репортеры, местные жители, а вскоре и туристы.

Отшельник был очень недоволен наплывом любопытствующих в его святая святых, и туристы стали брать кукол в дар хозяину острова, чтобы задобрить его. Кукольная коллекция острова начала расти.

Баррера прожил довольно долгую жизнь и умер в возрасте 80-ти лет. Смерть чудака была столь же мистична, как и созданная им легенда. В августе 2001 г., ровно через 20 лет после того как «остров погибших кукол» приобрел известность, его странный хозяин утонул в том же самом канале, что и девочка, из-за которой началась вся эта мистическая история.

Но со смертью Барреры остров кукол так и не был заброшен, а коллекция игрушек продолжает пополняться. Родственники Барреро следят за его хижиной, отдавая, таким образом, дань памяти своему родственнику. Они заботятся об «экспонатах» и регулярно пополняют коллекцию. Новые куклы появляются и благодаря туристам.

Если бы не внешний облик «обитателей», остров кукол, можно было бы назвать своеобразным музеем милих детских игрушек. Но экспонаты скорее напоминают декорации к фильму ужасов, и гиды не рекомендуют посещать местно особо впечатлительным лицам и, тем более, детям.

Куклы имеют изувеченный вид, у многих отсутствуют конечности и волосы, из пустых глазниц в самое неожиданное время выползают жуки и черви. Сами куклы подвешены к деревьям за шею с помощь проволоки.

Все экспонаты, которые «населяют» остров мертвых кукол, изначально имели обычный облик безобидных детских игрушек. Не смотря на все заботы о них первым хозяином (а теперь и родственниками), ветер, испепеляющее солнце, постоянные наводнения и время сделали свое дело, превратив милых кукол в жутких героев фильмов ужасов.

Поэтому остров кукол чаще всего именуют как остров погибших кукол, или более жутким названием – остров мертвых кукол. Так Мексика обзавелась новой необычной туристической достопримечательностью.