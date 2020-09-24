Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые рассказали о своем романе

24.09.2020, 11:45, Разное

В начале июля HELLO.RU первым сообщил о романепродюсера собственных ледовых шоу, хореографа в фигурном катании и бывшего фигуриста 46-летнего Ильи Авербуха и звезды сериала “Папины дочки”, фильмов “Поп” и “Любовь в большом городе”, театральной актрисы и попечителя фонда “Старость в радость” – 25-летней Лизы Арзамасовой. Какое-то время пара отказывалась давать комментарии и рассказывать о своих отношениях, но вчера они наконец вышли в свет, став гостями шоу “Вечерний Ургант” на Первом канале. Правда, Илья отметил, что рассказывать они с Лизой ничего не хотели и до сих пор не хотят, но решили сделать небольшое исключение лишь для этой программы: “Вот мы здесь, вот мы вместе, вот мы счастливы!”

Илья и Лиза опустили историю начала своих отношений и предпочли рассказать о времени, проведенном на карантине. На вопрос Ивана, как Илья относится к довольно экстремальному увлечению Лизы мотокроссом, фигурист ответил:

– Дело в том, что вы знали об этом, а я нет. Для меня это была новость! Просто в момент, когда мы все пережидали карантин, я решил показать себя таким мачо, но аккуратным мачо – я поехал не на мотоцикле, а на квадроцикле, все-таки четыре колеса… Я посадил ее сзади, мы несемся, все хорошо, заезжаем в лес, там одноколейка. Я думаю: “Надо ехать вперед, хотя впереди лужа, но я же не должен останавливаться, я же мужчина”. И я все время спрашивал Лизу: “Тебе не страшно?” “Нет-нет”, – отвечала она.

– Илья как будто всю жизнь водил этот квадроцикл, – продолжила рассказ Лиза. – Просто мастер спорта. Погода чудесная, музыка в наушниках, и тут мы застреваем в этой луже. Но никто не ожидал, я точно так же бы поехала, Иван, с моим небольшим опытом…

– Вань, самое главное – дальше мачо сидит, пытается выехать, а Лиза толкает, – подытожил Илья.

Далее Лиза рассказала о другом “геройском поступке” Ильи – он нашел ее пропавшую собаку Марусю.

Это скорее не смешная история, а романтичная – о том, как Илья заботился не только о Марусе, но и о моем настроении.

Также Лиза отметила, какой Илья хозяйственный мужчина.

Илья сам все может. Без шуток, он может “обуютить” дом, все знает, как должно быть, все умеет организовать.

“Да она влюблена в тебя, как кошка”, – сказал на это Иван Илье.

Напомним, о личной жизни Лизы Арзамасовой известно немного. В разное время ей приписывали романы с Филиппом Бледным (ее коллегой по “Папиным дочкам” и театру) и с Родионом Газмановым, с которым они регулярно выезжают в дома престарелых с концертами. Однако на эти слухи Лиза отвечала всегда однозначно – дружба и только. Отношения с Ильей Авербухом – первые, которые она подтвердила лично.

Илья Авербух, продюсер собственных ледовых шоу, хореограф в фигурном катании и бывший фигурист, с 1995 по 2007 год был женат на Ирине Лобачевой. В 2004 году у них родился сын Мартин. Он также комментировал отношения с Лизой.