Скандалы: Курортный Роман для Юлии Пересильд

22.09.2020, 10:45, Разное

Известную актрису заподозрили в романе с владельцем «Челси» (фото)

Прошедший недавно кинофестиваль «Кинотавр» вызвал слухи вокруг отношений российской актрисы Юлии Пересильд и миллиардера Романа Абрамовича. На показах, как сообщили СМИ охрана Абрамовича якобы везде сопровождала Юлию, а до этого бизнесмена видели вместе с актрисой на спектакле в Большом и на светских вечерах благотворительного фонда «Галчонок», попечителем которого является Пересильд.

36-летняя актриса скрывает свою личную жизнь от публики. Только недавно стало известно, что две ее дочери были рождены от женатого режиссёра Алексея Учителя. 53-летний Роман Абрамович, в свою очередь, три года назад расстался с галеристкой Дарьей Жуковой. Между тем пресс-служба компании Абрамовича Millhouse Capital категорически опровергает слухи о том, что Пересильд появилась на кинофестивале в сопровождении его охраны и утверждает, что охранники Абрамовича вообще там не присутствовали.