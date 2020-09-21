В гостях у Софи Тернер и Джо Джонаса: экскурсия по квартире за 5,9 миллионов долларов в Нью-Йорке

21.09.2020, 20:10, Разное

В июле этого года звезда сериала “Игра престолов” Софи Тернер впервые стала мамой: у актрисы и ее супруга, певца Джо Джонаса, родилась дочь, которую назвали Уилла. Привыкнув к статусу родителей, звезды, похоже, взялись за имущественный вопрос: они намерены расстаться со своей квартирой в Нью-Йорке, в районе Нижний Манхэттен.

Компания Modlin Group, которой поручено продать недвижимость, обозначила стоимость квартиры в 5,9 миллиона долларов, что на 300000 долларов больше, чем Тернер и Джонас отдали за нее в 2018 году. Квартира площадью порядка 270 квадратных метров насчитывает 3 спальни, 3 ванных комнаты, гостиную, обеденную зону и кухню с масштабной мраморной столешницей и холодильником для вина. Из основной спальни можно напрямую выйти на террасу с лужайками и красивым ландшафтным дизайном. Терраса, к слову, занимает площадь 130 квадратных метров, с нее открывается завораживающий вид на город.

Отметим, у участника знаменитого бойз-бенда и звезды “Игры престолов” также естьособняк стоимостью 14 миллионов долларов в престижнейшем районе в долине Сан-Фернандо Лос-Анджелеса – Энсино. К слову, всего в четырех километрах живет брат Джо, Ник Джонас, с супругой Приянкой Чопрой. Особняк находится на закрытой охраняемой территории и спрятан от любопытных глаз не только высоким забором, но еще и вековыми деревьями. 10 спальных комнат, 11 ванных комнат, 3 гостевых туалета, винный погреб, тренажерный зал и роскошные веранды – и все это на площади более тысячи квадратных метров.