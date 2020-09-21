Волгоградский учитель математики вместо изучения простых дробей рассказывал детям о НОД

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21.09.2020, 17:16, Разное

Родительский комитет школы №8 города Волгограда хочет отстранить учителя математики Анатолия Рыбкина.

Ученики и родители жалуются на профессиональную непригодность педагога. По их словам, преподаватель вместо изучения простых дробей рассказывал школьникам о Национальном освободительном движении (НОД) под руководством депутата Госдумы РФ Евгения Федорова.

– Разумеется, учитель как и любой человек, имеет право высказывать свою гражданскую позицию. Поведение Анатолия Ивановича переходит все границы. Рыбкин отказывается рассказывать детям про многочлены, он открыто защищает новую хронологию Фоменко и Носовского! Старшеклассники стабильно заваливают ЕГЭ по математике, потому что Анатолий Иванович в 10-м классе читает материал о топологиях, заставляет решать интегральные и дифференциальные уравнения, — сообщила председатель родительского комитета Нина Троянская.

Волгоградское отделение НОД поможет Рыбкину в случае увольнения. Активисты стремятся предотвратить либеральную атаку в системе среднего образования. От увольнения Рыбкина защищает только послужной список: лучший районный учитель в 2005 году, грамота от мэра за патриотическое воспитание молодежи и рекорд в местном боулинг-клубе среди левшей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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