Американский художник предложил построить в США мавзолей и увезти туда тело Ленина

21.09.2020, 16:37, Разное

Дэвид Датуна предложил создать копию Мавзолея Ленина в Вашингтоне. Американский художник также сказал, что готов выкупить тело вождя, и предложил стартовый взнос в миллион долларов.

По мнению Датуны, в преддверии президентских выборов в США у общества созрел запрос на перемены, и мавзолей может стать их символом. Американцы устали от агрессивного капитализма и надеются на социал-коммунистические преобразования

– Россия — уже давно империя со своим императором, — заявил художник. — Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить и готов собрать на это любые деньги.

В прошлом году Дэвид Датуна прославился провокационным перформансом «Голодный художник». Тогда он съел банан Маурицио Каттелана, приклеенный к стене серебристым скотчем.

Напомним, что в России Союз архитекторов объявил, а затем почти сразу отменил конкурс концепций использования мавзолея.

46-летний уроженец Тбилиси перебрался в Соединенные Штаты в конце 1990-х. Освоившись в новой стране, Датуна нашел свою «золотую жилу» — так называемое современное искусство.

Сам о себе Датуна говорит: «Я не художник. Я — криэйтор». Известность ему принесли инсталляции, которые он собирал из линз.

Датуна собирал из множества линз флаги различных стран. Прославили грузина проекты «США — глазами миллионов» и «Канада — глазами миллионов».

В 2011 году в Москве Датуна представил цикл Putin Couture — четыре настенные инсталляции с изображениями Путина, а также флага России, отображающих главные события в стране после развала Советского Союза.

При этом портрет Путина художник собрал из маленьких изображений Джоконды, заключенных в линзы.

– Мы до сих пор не знаем, кто такая Мона Лиза — хорошая она или плохая, мужчина или женщина. Также мы не знаем точно, who is Mr Putin, — пояснял проект Датуна.