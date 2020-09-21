 

Беременная Наталья Подольская с сыном на открытии Музея восстания машин

21.09.2020, 16:10, Разное

Одной из первых гостей музея стала Наталья Подольская, которая сейчас находится в ожидании второго ребенка, с сыном Артемием. Вместе они не испугались даже “зала ужасов” с персонажами из хорроров, и пока Наталья разглядывали музейные экспонаты, 5-летний Артемий делал себе светящийся джедайский меч и доспехи Железного человека. Также гостями открытия стали Анастасия Гребенкина с сыном и Наталья Лесниковская с детьми.

Нам очень понравилось в Музее Восстания Машин, – признается Подольская. – Впечатлений оказалось намного больше, чем мы ожидали. Мы думали, что быстро посмотрим на роботов разных размеров и сбежим, но в итоге зависли на несколько часов. Дети посетили огромное количество мастер-классов, интересные аттракционы виртуальной реальности, через каждые полчаса показывали интересные шоу – мы еле смогли их вытащить. Очень советую родителям обязательно учитывать при посещении с детьми, что в этом музее много всего интересного и надо запланировать побольше времени на осмотр.

Мы первый раз в этом музее, и нам очень понравилось, – поделилась Анастасия Гребенкина. – Я восхищена экспонатами, потому что это действительно уникальная ручная работа. Больше всего мне понравился огромный бизон – самая сложная работа по исполнению.

Мы были в музее до переезда и сейчас особенно интересно посмотреть на его новый “дом”, новое пространство, – отмечает Наталья Лесниковская. – Мои дети очень любят представления и мастер-классы, ребята в полном восторге от новых экспонатов. Очень классное было шоу, эксперименты, спецэффекты, потрясающие костюмы и интерактив. Мальчишки счастливы!

Музей Восстания Машин – это восемь тематических залов общей площадью более 1500 кв.м., в которых дружно соседствуют Автоботы и Десептиконы, лаборатория Тони Старка, супергерои MARVEL и DC, Терминатор, мифические животные, аниматронные роботы, персонажи фильмов ужасов, различные мотобайки и даже культовые транспортные средства “Призрачный Гонщик”, автомобиль Багги, выполненный по мотивам кинофильма “Безумный Макс”. 

 
В основу работ создателей музея заложен принцип Art recycle – искусство превращать обычные предметы, подлежащие утилизации (допустим, металл и запчасти изживших себя механизмов), в арт-объекты. Команда Музея Восстания Машин первыми в мире открыли музей, где все экспонаты созданы из переработки автохлама. При создании музея была переработана 1 тысяча тонн автомусора, собрано 50 тонн фактурных запчастей, 1000 метров цепей, 500 коленвалов, 700 автомобильных дисков, 5000 поршней. 

В музее можно также посетить аттракционы виртуальной реальности, самый большой лазерный лабиринт в России, более 20 различных мастер-классов, школу бутафорского мастерства, сувенирный магазин и увлекательные интерактивные шоу-спектакли.



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