«Там пусть и сражаются» – Эрдоган выслал 16 гендерных активистов в Саудовскую Аравию

21.09.2020, 15:37, Разное

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что еще в августе выслал из страны 16 активистов, настаивавших на многообразии гендеров и обсуждавших вопросы социального равенства. Их новым домом стала Саудовская Аравия.

По словам Эрдогана, он случайно наткнулся на обсуждение этих тем в интернете и «пришёл в ярость от того, что несли эти люди».

– Они говорят, есть больше двух гендеров. Они говорят, мужчина и женщина – устаревшие понятия. Они говорят, мы все привилегированы, потому что у нас белая кожа. Я потребовал от службы безопасности собрать этих извращенцев и лично порвал их паспорта. Мы не поскупились потратить несколько десятков тысяч долларов на срочный рейс в Саудовскую Аравию, пусть они там и сражаются за десяток гендеров и против белых привилегий. Для страны эти деньги много раз окупятся, если мы избавимся от подобной пропаганды, – заявил он.

Турецкий лидер добавил, что не интересовался дальнейшей судьбой активистов.

– По-моему, они сидят в тюрьме. Один, кажется, работает чистильщиком каналов. Я не знаю, – сказал Эрдоган.