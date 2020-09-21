 

«Там пусть и сражаются» – Эрдоган выслал 16 гендерных активистов в Саудовскую Аравию

21.09.2020, 15:37, Разное

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что еще в августе выслал из страны 16 активистов, настаивавших на многообразии гендеров и обсуждавших вопросы социального равенства. Их новым домом стала Саудовская Аравия.

По словам Эрдогана, он случайно наткнулся на обсуждение этих тем в интернете и «пришёл в ярость от того, что несли эти люди».

– Они говорят, есть больше двух гендеров. Они говорят, мужчина и женщина – устаревшие понятия. Они говорят, мы все привилегированы, потому что у нас белая кожа. Я потребовал от службы безопасности собрать этих извращенцев и лично порвал их паспорта. Мы не поскупились потратить несколько десятков тысяч долларов на срочный рейс в Саудовскую Аравию, пусть они там и сражаются за десяток гендеров и против белых привилегий. Для страны эти деньги много раз окупятся, если мы избавимся от подобной пропаганды, – заявил он.

Турецкий лидер добавил, что не интересовался дальнейшей судьбой активистов.

– По-моему, они сидят в тюрьме. Один, кажется, работает чистильщиком каналов. Я не знаю, – сказал Эрдоган.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Эксперты: Лукашенко ведет экономику Белоруссии к уничтожению

27.08 / Школьные расстрелы – Личное мнение

14.07 / Разин раскрыл методику похудения на 46 килограммов: Работаю с диетологом Пугачевой

30.07 / Коллега Эллен Дедженерес раскрыл новые детали ее поведения: “Нельзя первым заговаривать с ней и смотреть ей в глаза”

31.07 / Мнение: Курбан-байрам

30.07 / Эксперты Роскачества составили рейтинг лучших беспроводных наушников

22.08 / Турецкая Daily Sabah рассуждает о возможности размещения турецкой военной базы в Азербайджане

01.07 / Экс-супруга короля Малайзии показала подросшего сына: Маленький счастливый принц

01.08 / Путин запретил СМИ публиковать материалы о ФСБ, в том числе не содержащие гостайну

26.08 / Мнение: Дорога ярости в Рожаве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска