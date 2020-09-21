Равшана Куркова, Ирина Старшенбаум и другие звезды на открытии бутика Chanel в ГУМе

21.09.2020, 14:10, Разное

Закрытое превью в уникальной атмосфере, созданной в пространстве ГУМа, посетили Равшана Куркова, Ирина Старшенбаум, Александра Ревенко, Диана Пожарская, Наталья Гольденберг, Дина Немцова, Инга Меладзе, ANIKV, Софья Мунтян и другие.

Как же я соскучилась по таким красивым вечерам! Спасибо Chanel за праздник красоты, это было грандиозно! – написала в Instagram Равшана Куркова.

Ирина Старшенбаум, Равшана Куркова, Александра Ревенко Ирина Старшенбаум Александра Ревенко Диана Пожарская Наталья ГольденбергВ честь празднования Дом Chanel создал монументальную инсталляцию на первой линии ГУМа, которая будет украшать пространство до 11 ноября. Скульптура в виде струящейся ленты “пронизывает” два этажа и символизирует женственность, неотъемлемую черту стиля Chanel. При более детальном рассмотрении гости смогут увидеть на ленте черно-белые кадры кампании Осень-Зима 2020/21, снятые творческим дуэтом Инес и Винуд, при участии семи моделей: Рианн Ван Ромпей, Кайи Гербер, Вивьен Ронер, Линси Монтеро, Виттории Черетти, Хе Конг и Адут Акеч. Каждая из девушек подчеркивает в индивидуальной манере дух коллекции. Кампания олицетворяет собой свободу движения, которая заключена во всех образах коллекции Виржини Виар.

ANIKV Инга Меладзе Дина Немцова Ольга Карпуть Анастасия и Арина Шевцовы Софья Мунтян