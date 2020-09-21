Скандалы: Конец банды двойников

21.09.2020, 14:05, Разное

СК поймал преступную группировку, продавшую билеты на «Спартак» и в МХТ на ₽1 млрд: они владели сетью сайтов-двойников театров и спортивных организаций, ИТ-инфраструктурой, call-центрами и каналами обналичивания средств

Организованная преступная группа перекупщиков билетов в театры и на спортивные мероприятия, которая действовала в нескольких регионах страны, стала объектом расследования Следственного комитета. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Деятельность группы была пресечена при содействии Росфинмониторинга.

«В рамках этого уголовного дела проведены обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской, Астраханской областях, в ходе которых у соучастников изъяты платежные карты, компьютерная техника, черновые записи и денежные средства, полученные от незаконной деятельности», — сообщили в СК.

Преступники создали более 300 сайтов-двойников театров и спортивных организаций, в том числе Большого и Мариинского театров, МХТ им. А.П.Чехова, ФК «Спартак Москва», ОАО «Лужники». Через эти сайты они продавали по завышенным ценами билеты на спектакли и спортивные мероприятия.

Всего мошенники реализовали билетов на сумму около 1 млрд руб., уточнили в СК. Группа насчитывала около 50 участников, в нее вошли том числе ИТ-специалисты, сотрудники call-центров, продавцы билетов, курьеры, менеджеры по рекламе, а также системные администраторы.

Следственный комитет опубликовал видеозапись следственных действий, в том числе и в нелегальном call-центре.

В 2018 году правоохранительные органы разоблачили преступное сообщество, которое заработало 17 млн руб. на фиктивных возвратах билетов РЖД и S7. Следователи доказали около 60 эпизодов мошенничества в отношении 31 компании. Членами предполагаемого организованного преступного сообщества были 29 человек.

Это дело вела старший следователь по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина, застреленная в Подмосковье 10 октября 2018 года. По данным «Новой газеты», одна из рассматриваемых версий ее убийства связана именно с этим расследованием.

По версии следствия, сообщники взломали базы данных ООО «С7 билет» — структуры авиаперевозчика S7, а также компании «Универсальная финансовая система» — партнера РЖД. В результате в распоряжении мошенников оказались логины и пароли корпоративных клиентов этих сервисов, и они смогли приобретать билеты на самолеты и поезда за счет множества юрлиц.

Билеты оформлялись на паспортные данные случайных людей, желающих подзаработать. В дальнейшем человек, предоставивший мошенникам свои паспортные данные, шел в кассу вокзала или аэропорта и оформлял возврат билета, получая наличные, которые затем поступали руководителям группы.

Владислав Гордеев