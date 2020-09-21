Гунунг Паданг: Кто построил древнейшую структуру на Земле?

21.09.2020, 11:29, Разное

В районе Западной Явы, Индонезия, находится впечатляющий мегалитический объект Гунунг Паданг и, возможно, самый старый в мире. Местные жители считают его священным местом и называют «Гора света» или «Гора Просвещения». Согласно легенде, он был построен королем Силаванги в течение одной ночи. Возвышенность, обнаруженная голландскими колонистами в 1914 году, озадачила весь мир.

Гунунг Паданг состоит из пяти террас и массивных странных колонн вулканической породы. Комплекс был построен с учетом астрологических факторов. Это побудило исследователей считать гору местом поклонения. Предварительные исследования указывают, что весь холм когда-то был большой пирамидой.

В 2011 году проводились геологические исследования загадочного мегалитического комплекса. Возраст верхнего участка 6500 лет был определен с помощью углеродного радиометрического датирования. На 3-4 метра ниже поверхности — 12500 лет. По мере углубления, возраст строения увеличивался до 25 тысяч лет. Найденным на поверхности артефактам примерно 4800 лет. Строительство объекта охватывает четыре эпохи.

Эти данные свидетельствуют о том, что Гунунг Паданг намного старше любой известной искусственной постройки в мире. По словам геолога Дэнни Натавиджая, Гунунг Паданг — это не природный холм, а пирамида, созданная человеком.

Площадь участка составляет около 25 га, в отличие, например, от храма Боробудур, который занимает всего 1,5 га.

По мнению исследователей, асимметричная ступенчатая пирамида была построена с целью поклонения

Исследования показали, что древние рабочие использовали сложные строительные навыки. Считается, что пирамида — это продвинутая работа давно утраченной цивилизации. Первобытные люди, которые предположительно жили в то время, не смогли бы создать этот сложный по своей конструкции мегалитический объект. Гунунг Паданг построен в ориентации на Солнце и звезды, а без астрономических и топографических знаний его было невозможно возвести.

Если датирование правильное, пирамида построена во время, когда уровень моря был на 130 метров ниже, чем сегодня. Это означает, что в то время Яванское море было плодородной равниной.

Но сами индонезийцы полагают, что это ещё одно из Великих Чудес Света, возраст которого более 30000 лет. На индонезийском языке слово Гунунг Паданг означает «светлая гора». Для племён, обитающих в окрестностях, эта гора является священной. С этой находкой связана и индонезийская легенда о таинственном царе-оборотне Силаванги, способном превращаться в различных существ и творить настоящие чудеса. Согласно мифам, он правил за 1500 лет до нашей эры и построил на вершине горы Гунунг Паданг свой роскошный дворец.

В данных геологического анализа возникает гораздо больше вопросов, чем ответов. Кто жил в этом районе 23 000 лет назад? Кто построил этот древний комплекс и почему? И что самое главное, что случилось с этой развитой цивилизацией? Ученым это предстоит выяснить. Остается только ждать, когда появится возможность услышать потрясающие мир ответы.