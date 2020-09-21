Владельцам автомобилей стоимостью более 3 млн рублей разрешат ездить по тротуарам

21.09.2020, 9:35, Разное

Глава управления по безопасности дорожного движения Михаил Черников внёс корректировки в пункт 9.9 правил дорожного движения, разрешающие владельцам автомобилей, рыночная стоимость которых превышает 3 миллиона рублей, передвигаться по тротуарам, обочинам и трамвайным путям.

Владельцам транспортных средств стоимостью менее вышеуказанной за такое нарушение ПДД придётся заплатить штраф.

– Пробки — одна из наиважнейших проблем института дорожного движения. Однако, в то время как машины стоят в огромном заторе, на тротуарах гуляют несколько человек. Получается крайне неэффективное использования свободного пространства, не так ли? Нужно это исправлять, пустив машины по тротуарам, обочинам или трамвайным путям. Только толку от этого указа не будет, если разрешить объезжать всем. По моему мнению, машины стоимостью выше 3 миллионов рублей должны иметь преимущество перед остальными. Ну не может в одной пробке стоять нищий на «Жигулях» и успешный человек на Toyota Land Cruiser 200, — высказался на тему правок в ПДД начальник ГИБДД РФ Михаил Черников.

Сообщается, что для исполнения правок будут демонтированы ограждения на трамвайных путях и тротуарах. Также для безопасности пешеходов разрешённую скорость на тротуарах ограничат 55 километрами в час. В правилах также содержатся требования к пешеходам: пешеход обязан уступить место для проезда на тротуаре в случае, если автомобиль стоимостью более 3 миллионов рублей передвигается по пешеходной зоне. Пешеходам разрешено не пропускать бюджетные автомобили.

На вопрос представителя СМИ о возможных негативных последствиях нововведений начальник ГИБДД ответил: «Ничего особенного не произойдёт. Вы даже не заметите изменений».