Лукашенко поручил декоммунизировать КГБ

21.09.2020, 9:35, Разное

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству произвести переименование КГБ. Это название, сохранившиеся со времён СССР, белорусский лидер считает устаревшим и устрашающим.

– Название КГБ осталось у нас с советских времён и у большинства ассоциируется с репрессиями и притеснениями. У нас даже Бьорндален не хотел одно время жениться на нашей прославленной биатлонистке Даше Домрачевой. Мы чуть семью не разрушили. Такое название недопустимо для европейской страны в 21 веке. Поэтому считаю необходимым провести переименование ведомства и назвать его Народным комиссариатом внутренних дел, — сказал Лукашенко.