 

Лукашенко поручил декоммунизировать КГБ

21.09.2020, 9:35, Разное

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству произвести переименование КГБ. Это название, сохранившиеся со времён СССР, белорусский лидер считает устаревшим и устрашающим.

– Название КГБ осталось у нас с советских времён и у большинства ассоциируется с репрессиями и притеснениями. У нас даже Бьорндален не хотел одно время жениться на нашей прославленной биатлонистке Даше Домрачевой. Мы чуть семью не разрушили. Такое название недопустимо для европейской страны в 21 веке. Поэтому считаю необходимым провести переименование ведомства и назвать его Народным комиссариатом внутренних дел, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии подписал указ, ограничивающий право на выезд за границу граждан страны до 35 лет. Необходимость такой меры он объяснил борьбой с «утечкой мозгов».
Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Мнение: «Зрада» и «Перемога»

16.07 / Вместо Дональда Трампа: Натали Портман, Дженнифер Энистон и другие звезды организовали новый полезный флэшмоб

21.07 / Российским пенсионерам хотят выплатить по 15 тысяч рублей

26.07 / Леонид Якубович прокомментировал слухи об уходе с “Поля чудес”

26.06 / «Подарил новый «Роллс-Ройс» и часы с бриллиантами»: Егор Крид рассказал о презентах от Иосифа Пригожина

06.07 / Запретить радугу

02.07 / За изменение конституции проголосовало 76% проголосовавших

12.09 / Названа причина долголетнего конфликта фигуристки Ирины Родниной с ее тренером Татьяной Тарасовой

29.06 / Разрушение экосистем способно привести к возникновению неуправляемых пандемий

06.07 / Личное: Зачем изображать секс в 14?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска