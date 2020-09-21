Полесье объявило о независимости от Беларуси

21.09.2020, 9:02, Разное

Неожиданной реакцией на недавний указ президента Республики Беларусь Светланы Тихановской о передаче Гродненской области Литве стала активизация полесских сепаратистов.

Вместо того, чтобы подчиниться законному и демократическому решению, боевики Полесья объявили о создании независимой Полесской Республики в пределах Гродненской, Могилевской, Брестской и Гомельской области.

Сформированные отряды Самообороны республики в настоящее время заняли здания областных и районных администраций. Столицей Полесья провозглашен Туров, как древняя столица Турово-Пинского княжества, первого государства народа полещуков.

Как заявила самопровозглашенная глава Фронта Сопротивления Алеся Тутейших: «Пора положить конец многовековой тирании белорусских захватчиков, укравших нашу историю. Полесье будет свободным!»

Официальными языками Полесья объявлены ятвяжский, беларусский, русский и украинский. Также Полесская Республика обратилась к России, Украине и Польше с просьбой о возвращении исконно полесских земель. Особые надежды возлагаются на Украину, известную своей поддержкой народов, стремящихся к независимости.

Ранее бывший президент Беларуси Александр Лукашенко ставил себе в заслугу полный разгром сторонников независимости Полесья.