 

Полесье объявило о независимости от Беларуси

21.09.2020, 9:02, Разное

Неожиданной реакцией на недавний указ президента Республики Беларусь Светланы Тихановской о передаче Гродненской области Литве стала активизация полесских сепаратистов.

Вместо того, чтобы подчиниться законному и демократическому решению, боевики Полесья объявили о создании независимой Полесской Республики в пределах Гродненской, Могилевской, Брестской и Гомельской области.

Сформированные отряды Самообороны республики в настоящее время заняли здания областных и районных администраций. Столицей Полесья провозглашен Туров, как древняя столица Турово-Пинского княжества, первого государства народа полещуков.

Как заявила самопровозглашенная глава Фронта Сопротивления Алеся Тутейших: «Пора положить конец многовековой тирании белорусских захватчиков, укравших нашу историю. Полесье будет свободным!»

Официальными языками Полесья объявлены ятвяжский, беларусский, русский и украинский. Также Полесская Республика обратилась к России, Украине и Польше с просьбой о возвращении исконно полесских земель. Особые надежды возлагаются на Украину, известную своей поддержкой народов, стремящихся к независимости.

Ранее бывший президент Беларуси Александр Лукашенко ставил себе в заслугу полный разгром сторонников независимости Полесья.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Более трети врачей в РФ не верят в эффективность первой вакцины от COVID-19

10.08 / Срезая углы в гонке за вакциной

23.07 / Мнение: Когда уже эту ВШЭ разгонят?

31.07 / Мнение: Побег из Советского Союза

18.09 / Шведский прыгун с шестом побил рекорд Сергея Бубки спустя 26 лет

16.07 / Россиян предупредили о росте цен: виноват слабый рубль и коронавирус

29.07 / Ученые: Нетоксичная малая молекула может помочь в лечении диабета

07.07 / Что чаще всего в России сдавали в ломбард во время пандемии

01.07 / Личное: Куда делась пандемия?

28.08 / Мнение: Мир не без добрых людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска