Для размещения застрявших на границе Украины хасидов переоборудовали бывшую газораспределительную станцию

20.09.2020, 16:02, Разное

На границе Украины сотрудники Госпогранслужбы и нескольких частных компаний в рекордный срок переоборудовали бывшую газораспределительную станцию для временного размещения мигрантов, «застрявших» на границе.

Первыми гостями нового центра размещения стали хасиды, прибывшие через Республику Беларусь с целью паломничества. Около 1200 человек стремятся попасть в украинскую Умань, чтобы отметить еврейский новый год у могилы рабби Нахмана. Украина пока не пускает их из-за коронавирусных ограничений.

«Бывшая газораспределительная станция использовалась для обслуживания объектов нефтепровода «Дружба» до 1990-х годов, затем была закрыта, а в 2001 году законсервирована», – рассказал представитель погранслужбы Олег Палий. – «Мы попросили у компании «Нафтогаз» предоставить её нам для размещения граждан. Хасиды – люди требовательные и просто расселить их по отелям из соображений гостеприимства мы не могли»

В свою очередь в «Нафтогазе» заявили, что всего за неделю привели объект в пригодное для проживания состояние и в будущем могут даже пустить газ. Помимо запуска привычных коммуникаций, в центре также монтируют новейшее оборудование для борьбы с вирусом – уже завтра его гостей позовут на дезинфекцию.

«Как оказалось, все коммуникации сохранились в достойном состоянии – консервация объекта была проведена без отступления от правил. На данный момент запущена в ограниченном режиме электросеть, полноценно работают энергоснабжение и канализация. Мы ждём, когда число жильцов временного комплекса увеличится по крайней мере до 60% от максимальной вместимости, чтобы не тратить ресурсы попусту, и тогда будем готовы включить газ», – объявил технический директор дочерней компании «Нафтогаза» Фёдор Шандрук.