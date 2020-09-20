Лукашенко запретил белорусам моложе 35 лет выезжать за границу

20.09.2020, 15:37, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, ограничивающий право на выезд за границу граждан страны до 35 лет. Необходимость такой меры он объяснил борьбой с «утечкой мозгов».

Комментируя свой указ, Лукашенко объяснил, что страна столкнулась с кризисом.

«Слушают поляков, чехов, прибалтов и уезжают к ним. Те им пообещали золотые горы и начинается — бизнес выводят, специалисты сматываются. За перевод бизнеса, я вам обещаю это, уголовная ответственность будет. Не пальчиком погрозить, а сидеть будете. Но первым делом, это важно, никому там наш бизнес не нужен без наших людей. Поэтому я подписал сегодня указ — кому до 35 лет, те сидят дома до стабилизации, так сказать, обстановки», – цитирует его государственное агентство БЕЛТА.

По словам главы государства, белорусы, которые решили покинуть страну в сложное время, поступают как дезертиры, и «должны быть благодарны, что им только границу закрыли, а не в СИЗО везут сразу».

«Говорят, Лукашенко плохой, Лукашенко диктатор. Только этот диктатор вас вырастил, выучил, дал вам жильё, зарплаты, а от вас, извините, гавканье только в мой адрес. Хотите уехать? Уезжайте. Только сначала, как у американцев вот сделаем, оплачивайте всё, что я вам дал. А пока механизма такого нет, сидите и не дёргайтесь», – добавил Лукашенко.