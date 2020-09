Венесуэльский супертанкер внезапно превратился в российский

Posted in Tanker and Oil Industry by Mikhail Voytenko on Sep 18, 2020.

Венесуэльский супертанкер VLCC (very large crude carrier ) AYACUCHO, в начале мая этого года сменил флаг, найдя довольно необычную замену, – теперь он зарегистрирован под российским флагом и получил русское имя MAXIM GORKY, хотя понятно, что он все еще управляется венесуэльскими интересантами. Эта новость сегодня внезапно попала в ТОП российских заголовков, и мне уже позвонил ряд российских мейнстримовых агентств, попросив интервью. РФ имеет два регистра, один из которых является международным российским регистром, открытым для иностранных компаний-нерезидентов. Венесуэльский VLCC был зарегистрирован в этом втором реестре, поэтому для всех целей VLCC может считаться зарегистрированным за FOC (Российский открытый реестр морских судов).

Какова цель? Я думаю, это в основном вопрос безопасности, чтобы избежать санкций США и, вероятно, захвата. Российский флаг может обеспечить такую защиту, а может и нет, кто знает. Многие государства, включая государства-изгои, считают, что США гораздо слабее, чем 6 месяцев назад, и справедливо, благодаря демократам, BLM, “пандемическому” саботажу и общим беспорядкам.

Танкер в настоящее время, находится в Южной Атлантике, плывет в юго-восточном направлении и отмечен как “В ожидании заказов”. Он покинул Венесуэлу в начале сентября, вероятно, груженым.

