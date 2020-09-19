Кондратьев подарил шампура пожарным, тушившим возгорание в заповеднике «Утриш»

19.09.2020, 19:37, Разное

Торжественная церемония награждения пожарных, участвовавших в тушении крупного лесного пожара в заповеднике «Утриш» под Анапой, прошла на сцене краевого казачьего театра в Краснодаре. Кроме памятных грамот от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, огнеборцы получили в подарок фирменные шампура с символикой администрации.

«Я думал, что подарить нашим героям, чтобы им было приятно и не было банально. В таких ситуациях я думаю просто. Что я бы хотел, чтобы подарили мне, но одновременно недорогое и полезное в хозяйстве. Я зашёл на рынок и решил, что шампура — лучший подарок для тех, кто знает как обращаться с огнём. Все мы любим мясо. Мясо вдохновляет нас на великие дела будь то поход на янычар или на подпись документа о выделении денег в благотворительный фонд. Пусть шампуры пригодятся вам в повседневной жизни, а такие пожары как в Утрише, надеюсь, больше тушить нам не придётся», — сказал Кондратьев.

Не остались в долгу перед главой региона и традиционные участники всех церемоний в Краснодарском крае — кубанские казаки. Член Общественной палаты, атаман Николай Долуда вручил Кондратьеву шашку и папаху.