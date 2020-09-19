 

Кондратьев подарил шампура пожарным, тушившим возгорание в заповеднике «Утриш»

19.09.2020, 19:37, Разное

Торжественная церемония награждения пожарных, участвовавших в тушении крупного лесного пожара в заповеднике «Утриш» под Анапой, прошла на сцене краевого казачьего театра в Краснодаре. Кроме памятных грамот от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, огнеборцы получили в подарок фирменные шампура с символикой администрации.

«Я думал, что подарить нашим героям, чтобы им было приятно и не было банально. В таких ситуациях я думаю просто. Что я бы хотел, чтобы подарили мне, но одновременно недорогое и полезное в хозяйстве. Я зашёл на рынок и решил, что шампура — лучший подарок для тех, кто знает как обращаться с огнём. Все мы любим мясо. Мясо вдохновляет нас на великие дела будь то поход на янычар или на подпись документа о выделении денег в благотворительный фонд. Пусть шампуры пригодятся вам в повседневной жизни, а такие пожары как в Утрише, надеюсь, больше тушить нам не придётся», — сказал Кондратьев.

Не остались в долгу перед главой региона и традиционные участники всех церемоний в Краснодарском крае — кубанские казаки. Член Общественной палаты, атаман Николай Долуда вручил Кондратьеву шашку и папаху.

 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / СМИ: Козловский ушел из семьи ради Акиньшиной

23.07 / Скандалы: Следствие поднялось из глубин на сушу

07.08 / История: Как Россия окончательно разгромила Швецию

12.08 / Загадочное существо на пляже Великобритании – еще один монстр из глубин океана?

12.08 / Мнение: Вертикаль и границы

12.08 / Журналистов из России обвинили в участии в протестах в Белоруссии

24.08 / Мнение: Лукашенко совершает ошибку за ошибкой

07.09 / Мнение: Гидна видсич

05.07 / Спираль террора

08.08 / Мнение: Из поражения в августе 2008 года Грузия делает неправильные выводы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска