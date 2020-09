“Кинотавр-2020”: как повторить образ Елены Лядовой с церемонии закрытия фестиваля

19.09.2020, 15:20, Разное

Сергей Барашков, стилист Wella Professionals:

Вымыл голову шампунем Invigo Nutri Enrich от Wella Professionals для интенсивного питания и смягчения волоc. Использовал экспресс-бальзам Invigo Sun с абрикосовым маслом и провитамином B5. Затем высушил волосы при помощи фена ghd helios, задавая направление от лица. Определил диагональный пробор, смещенный от центра. Придал волосам идеальную гладкость при помощи моделирующего гель-масла Coctail Me EIMI, насыщенного уникальными полимерами. В нижней затылочной зоне собрал волосы в тугой хвост, а волосы в хвосте еще раз дополнительно проработал гель-маслом Coctail Me до влажного состояния. Сформировал из хвоста петлю, сверху надежно зафиксировал волосы лаком Mistify Me Strong. В качестве финального штриха нанес масло-спрей Oil Spritz для сияющего блеска и антистатического эффекта.

Никита Дубровский, визажист команды Max Factor:

Актриса Елена Лядова для выхода на красную дорожку в честь закрытия «Кинотавр» выбрала макияж, подчеркивающий выразительность взгляда. Для создания ровного тона лица отдал предпочтение новому тональному средству Miracle Touch Second Skin. Его легкая текстура подчеркивает естественную красоту, а ухаживающие ингредиенты увлажняют и питают кожу. Немного румян Crème Puff на яблочки щек освежают цвет лица. Пудрой Facefinity более темного оттенка подчеркнул скулы. Самым светлым оттенком из палетки Masterpiece Nude Palette выделил внутренние уголки глаз. Оттенком темнее выполнил классический макияж smoky eyes. Завершил макияж глаз несколькими слоями культовой туши 2000 calories. При таком выразительном макияже глаз губы оставили нейтральными, добиться идеально подходящего цвета помог кушон светлого оттенка и нежно-коралловый оттенок матовой помады Lipfinity Velvet.