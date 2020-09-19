 

Владимир Кара-Мурза: «Для выдвижения на соискание Нобелевской премии недостаточно просто взять и один раз отравиться»

19.09.2020, 9:02, Разное

Российский оппозиционный политик, тележурналист Владимир Кара-Мурза-младший прокомментировал выдвижение на Нобелевскую премию мира своего коллеги Алексея Навального.

По мнению публициста, он уважает заслуги основателя ФБК, но считает их недостаточными для соискания столь высокой награды.

– Для награждения Нобелевской премией мира нужны серьёзные достижения. Вот, например, Барак Обама остановил множество войн и боролся с терроризм или тот же Горбачёв покончил с империей зла. Навальный — молодец, проводит расследования, это очень нужно обществу, но он далеко не единственный расследователь. Если брать во внимание последние события, а их стоит принимать во внимание, то отравление — действительно печальная история, но, как вы знаете, российская власть уже неоднократно так боролась с оппонентами, некоторых травили дважды. Неужели их заслуги меньше? Рекомендую Нобелевскому комитету обратить внимание на них, — заявил журналист.

Владимир Кара-Мурза-младший предположительно был отравлен в одном из ресторанов Москвы в 2015 году. Позже он с подобными симптомами интоксикации был госпитализирован в критическом состоянии в Москве 2 февраля 2017 года. Пробы его крови, а также образцы волос и ногтей были отправлены во Францию, США и Израиль для токсикологического анализа. Осенью 2018 года стало известно, что ФБР отказалось опубликовать результаты лабораторных анализов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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