Twitter начал тестировать редактирование твитов

16.09.2020, 18:37, Разное

Социальная сеть Twitter начала тестировать функцию редактирования отправленного твита, о которой долгое время просили пользователи во всём мире. Соответствующий пункт в меню появился у некоторых пользователей.

Как следует из публикаций в соцсети, редактировать твиты получили пользователи, имеющие больше 30 тысяч подписчиков, однако не все – судя по всему, функцию включили выборочно для отдельных аккаунтов.

Редактирование публикации будет возможно в течение 24 часов, однако при условии, что она получила не больше 500 лайков или не более 90 ретвитов. Стоимость редактирования сразу после публикации составляет $2, затем она растёт вплоть до $50 в зависимости от прошедшего времени и числа просмотров, лайков или ретвитов.