Сын принцессы Норвегии Метте-Марит устроился на работу мотомехаником

16.09.2020, 18:10, Разное

23-летний Мариус Борг Хейби мог бы преспокойно наслаждаться своим королевским статусом и не думать о работе, тратя все свое время на развлечения и путешествия. Но у сына кронпринцессы Метте-Марит свое мнение на этот счет: несколько лет назад он отказался от титула, не желая ограничивать себя строгими рамками и привлекать к себе повышенное внимание общественности, и сейчас старается вести ничем не примечательный для СМИ образ жизни. Но тем не менее пресса следит за развитием карьеры Мариуса, и ей удалось выяснить, что недавно молодой человек устроился на работу мотомехаником в небольшой магазинчик в городке Лиер, недалеко от поместья Скаугум, где проживает вся его семья.

Кронпринцесса Метте-Марит, кронпринц Хокон, принц Сверре, принцесса Ингрид и Мариус Борг ХейбиПредставитель Метте-Марит комментировать эту информацию отказался, так же, как и сам Мариус с владельцами магазина. Известно, что Мариус давно интересуется мотоциклами и в прошлом году даже выставлял на продажу собственный Harley Davidson 2001 года за 75 000 норвежских крон.

Напомним, как только Мариус стал совершеннолетним, он переехал в Калифорнию для учебы. Затем он перебрался в Лондон, где устроился редактором журнала Tempus, который был ориентирован на мужскую аудиторию с высоким достатком и рассказывал о том, что происходит в мире спорта, мужской моды и прочего. Журнал выходил каждый месяц, и Мариус успел выпустить несколько собственных статей, но затем издание закрыли. После этого Мариус устроился в компанию по недвижимости, где проработал всего пару месяцев. В марте 2019-го он работал над приложением для знакомств Moodie.

Мариус со своей возлюбленной на премьере “Малефисенты”

Отцом Мариуса является некий Джон Дренж, который был не раз судим за драки и хранение кокаина. С ним Метте-Марит познакомилась в ночном клубе, которые часто посещала в молодости и где начала употреблять наркотики.