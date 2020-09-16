Эмили Ратажковски рассказала о пережитом сексуальном насилии

16.09.2020, 18:10, Разное

Эмили Ратажковски написала очень личное эссе для New York Magazine под названием “Когда модели принадлежит ее собственная фотография?”, в котором затронула сразу три темы. Первая из них – рассказ о том, как однажды папарацци подал на нее в суд за публикацию на ее странице в Instagram ее же снимка, правда, его авторства. Тогда, по словам Ратажковски, она поняла, что ее внешность “больше ей не принадлежит”.

Вторая история Эмили коснулась случая, когда галерист Ричард Принс продал ей картину, на которой изображен… ее же снимок из Instagram. Эмили и ее экс-бойфренд выкупили картину за 80 тысяч долларов, а после расставания с ним Ратажковски выкупила за 10 тысяч долларов набросок к картине, доставшийся им в подарок. Причем, продал ей набросок теперь уже бывший бойфренд.

Но самая острая тема была затронута Эмили в рассказе о сексуальном насилии, пережитом в возрасте 20 лет. Тогда она принимала участие в фотосессии для журнала Darius, съемка проходила дома у фотографа Джонатана Ледера. Сначала он снимал ее в белье, периодически подливая модели вина, а потом попросил раздеться. Как только из студии вышла визажист, Ледер начал приставать к Эмили.

Все было как в тумане, я не помню поцелуев, но помню, как его пальцы внезапно оказались внутри меня. Я поднесла руку к его запястью и с силой вытащила, не сказав ни слова. Он резко встал и ушел в темноту вверх по лестнице,- рассказала модель. После этой съемки Ледер опубликовал снимки не только в журнале, но и в своей книге, хотя Ратажковски не давала своего согласия. Обвинения Эмили не прошли для Джонатана бесследно, и его представители уже дали комментарий Page Six:

Мы опечалены ложными заявлениями миссис Ратажковски, которая находится в бесконечной погоне за вниманием прессы. Мистер Ледер полностью отрицает обвинения в сексуальном насилии. Грустно, но она настолько мстительна, что может так просто врать прессе, зная, что не может этого доказать.