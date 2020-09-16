Джуд Лоу впервые рассказал о шестом ребенке: “Потрясающее чувство!”

16.09.2020, 14:25, Разное

В середине марта СМИ впервые сообщили о том, что Джуд Лоу вновь станет отцом: папарацци подловили актера и его беременную супругу Филиппу Коэн на прогулке в Примроуз-Хилл в Лондоне. Позднее, в августе, Филиппа была замечена уже после рождения ребенка – стройная, подтянутая и по-прежнему никак не комментирующая личную жизнь. Первый комментарий удалось получить от самого Лоу: в интервью телеведущему Джимми Фэллону Джуд рассказал, как провел карантин, а также подтвердил, что стал отцом в шестой раз.

Занимался садоводством, но круче всего то, что у меня родился ребенок! Вот так-то! Потрясающее чувство! Мы с Филиппой благодарны судьбе за возможность быть вместе в это непростое время. Мы просто жили, как счастливая семья, – сообщил актер по видеосвязи из Англии, не рассекретив ни пола, ни имени ребенка.

Напомним, о романе 47-летнего Джуда Лоу с 33-летним психологом Филиппой Коэн стало известно в июне 2015 года. В своих интервью актер не раз замечал, что в девушке его подкупила красота, интеллект, но главное – непубличность. Они встречались четыре года, прежде чем обменялись супружескими клятвами на скромной церемонии в мэрии The Old Marylebone Town Hall в Вестминстере. В роли шафера выступил старший сын Джуда от брака с Сэди Фрост 22-летний Рафферти. Он опубликовал несколько сторис в своем Instagram, где позировал в костюме с бутоньеркой.

Для Джуда Лоу этот брак стал вторым. Ранее он был женат на дизайнере Сэди Фрост. Супруги развелись в 2003 году после шести лет отношений. В этом браке у Лоу родилось трое детей – сыновья Рафферти и Руди и дочь Айрис. Кроме них, у актера также есть еще двое внебрачных детей: София, которую Лоу родила модель Саманта Берк, и Ада – от отношений с Кэтрин Хардинг.

Джуд Лоу и Филиппа Коэн Джуд Лоу и Филиппа Коэн