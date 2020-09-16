Белла Хадид спровоцировала слухи о рождении ребенка Джиджи Хадид и Зейна Малика

16.09.2020, 12:30, Разное

Две недели назад Джиджи Хадид опубликовала кадры своей “беременной” фотосессии и рассказала, на каком сроке она находится. Под одним из снимков модель написала “33 неделя”, а под другим – дату проведения съемки, 26 июля. Согласно этим данным, тогда Джиджи находилась уже на 38-й неделе беременности. С того момента прошло достаточно времени, чтобы с полным правом ждать объявления радостной новости, но и Джиджи, и Зейн Малик пока молчат. А вот сестра модели – Белла Хадид – несколько часов назад опубликовала в Instagram любопытный пост, который лишил поклонников их семьи покоя.

11 июня, 2020… Две булочки в духовке – только у меня от бургера, а у Джиджи – от Зейна. Так сильно вас люблю! Не могу перестать плакать, – написала Белла, сопроводив свои слова смайлами в виде звездочек и ангелочка.

Конечно же, фанаты задались вопросом, к чему бы такой эмоциональный пост, и все их догадки сводятся к одному – Джиджи и Зейн уже стали родителями, но пока не готовы делиться этим с миром. Page Six уже отправил запрос представителям знаменитостей, но он еще остается без ответа.

Зейн Малик и Джиджи Хадид

Напомним, весной стало известно, что 25-летняя модель Джиджи Хадид и ее возлюбленный, 27-летний экс-солист One Direction, а ныне сольный исполнитель Зейн Малик впервые станут родителями. Позднее эту информацию прессе подтвердила мать модели Иоланда Хадид, а после и сама Джиджи перестала скрывать свое интересное положение и рассказала о своих ощущениях во время виртуального визита на шоу Джимми Фэллона.

О романе же Джиджи и Зейна заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях.

В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетях перестали появляться совместные фото, после Зейн и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс год спустя после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.