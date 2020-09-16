Вакцина Билла Гейтса будет создавать невидимую квантовую татуировку

16.09.2020, 6:56, Разное

Проект Биллом Гейтсом направлен на создание невидимой квантовой татуировки, скрытой в коронавирусной вакцине, для хранения вашей истории вакцинации.

Исследователи показали, что их новый краситель, состоящий из нанокристаллов, называемых квантовыми точками, может оставаться как минимум пять лет под кожей, где он излучает ближний инфракрасный свет, который может быть обнаружен специально оборудованным смартфоном.

Финансируемые Биллом Гейтсом, исследователи Массачусетского технологического института (MIT) разработали секретный способ записи истории вашей вакцинации: хранение данных в виде рисунка краски или чернил татуировки, невидимых невооруженным глазом, который проскальзывает под кожу, скрытую в вашей вакцине.

– Эта технология может позволить быстро и анонимно выявлять историю вакцинации пациентов, чтобы гарантировать, что каждый ребенок будет вакцинирован, — говорит Кевин Макхью, бывший постдок Массачусетского технологического института, а ныне доцент кафедры биоинженерии в Университете Райса.

Исследователи показали, что их новый краситель, состоящий из нанокристаллов, называемых квантовыми точками, может оставаться как минимум пять лет под кожей, где он излучает ближний инфракрасный свет, который может быть обнаружен специально оборудованным смартфоном.

Чтобы создать “медицинскую карту пациента”, исследователи разработали новый тип квантовых точек на основе меди, которые излучают свет в ближнем инфракрасном спектре.

Эти точки имеют диаметр всего около 4 нанометров, но они заключены в биосовместимые микрочастицы, которые образуют сферы диаметром около 20 микрон.

Эта капсуляция позволяет красителю оставаться на месте, скрытым под кожей, после инъекции вместе с вакциной.