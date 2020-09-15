Пять причин посмотреть мюзикл “День влюбленных”

15.09.2020, 20:10, Разное

То ли театр, то ли кафе

Просторный паркетный зал здания МДМ превратится в необычное театральное пространство, где по вечерам зрители, сидя с бокалами за столиками импровизированного нью-йоркского бара, станут свидетелями одного дня из жизни влюбленных друг в друга героев.

Любовь и веселье

“День влюбленных” – это полтора часа романтики и беззаботного времяпрепровождения, забавных сцен, неожиданных поворотов сюжета, искрящихся хитов и зажигательных танцев под музыку живого бэнда прямо на расстоянии вытянутой руки… И эти полтора часа преврят обычный вечер в незабываемый для зрителей любого возраста.

Репетиция мюзикла “День влюбленных”

Простая и понятная история

В центре постановки – пара, которая готовится к свадьбе. Действие происходит в Нью-Йорке, в наши дни, и жизнь героев полна типичных проблем 30-летних: одиночество, отношения, вопросы самоидентификации. Он и она – две противоположности, которым придется сделать выбор. Что важнее: личная свобода каждого или же общее счастье? На этом распутье возникают разного рода преграды, родственники и прочие события, которые норовят предотвратить их свадьбу. Но на самом деле – это никакие не мамы и сестры ставят им палки в колеса, но внутренние сомнения мешают принять важное решение…

Анна Глаубэ

Made in Russia

Спектакль “День влюбленных” вдохновлен успехом бродвейского мюзикла “Первое свидание”, который только за первый сезон посмотрели более ста тысяч зрителей. Однако нынешняя премьера создана силами исключительно российской творческой команды: либретто – Михаил Дурненков, автор поэтических текстов – Женя Беркович, композитор – Евгений Загот, режиссер-постановщик – Анна Шевчук, хореограф – Ирина Кашуба, художник по костюмам – Анастасия Пугашкина, художник-постановщик и художник по свету – Александр Сиваев.

Художник по костюмам Анастасия Пугашкина

Музыкальный коктейль

Музыка в спектакле очень разноплановая. Здесь вы услышите и классический бродвейский инди-рок, и настоящий диснеевский uplifting, и электро-свинг, и софт-рок, и фанк-рок – и это только половина того, что “замешал” в постановке Евгений Загот. По словам композитора, каждый трек в мюзикле подходит персонажу, как личная одежка.

Подготовка к мюзиклу “День влюбленных”