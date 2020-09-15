Принюхались

15.09.2020, 18:30, Разное

Все запасы разработанного в СССР «Новичка» на территории России были уничтожены в соответствии протоколами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), утверждает глава СВР РФ Нарышкин.

На днях формально по этой причине Минобороны РФ даже предложило исключить боевые отравляющие вещества из списка запрещенных к продаже. Типа все утилизировано.

Кстати, о том же заявлял сенатор Игорь Морозов в 2018-м, когда в британском Солсбери отравили экс-разведчика Скрипаля: “Последний килограмм» боевых отравляющих веществ Россия уничтожила в сентябре 2017 года”.

Снова та же набившая оскомину песня “Вы все врётИ”. Теперь про отравление Навального. «Российские врачи провели в кратчайшие сроки самый глубокий комплекс исследований, в том числе и на выявление токсичных и отравляющих веществ. <...> И каких-либо признаков наличия в организме Алексея Навального отравляющих веществ не обнаружено, их там не было», — продолжает извиваться Нарышкин.

Навальный сегодня опубликовал первый пост после отравления . Как говорят источники NYT, он не собирается оставаться в ФРГ и после поправки хочет вернуться в РФ . Уже видим, как российская пропаганда встречает Алексея на родине – “Да он жив-здоров, никакого отравления не было, это все западная провокация для введения санкций против РФ и раскрутки Навального!”.

Исходя из принципа “Лучшая защита – это нападение”, Кремль обвиняет Берлин в том, что тот не передаёт материалы по делу Навального российским следственным органам, которые без этого якобы даже не могу завести уголовное дело в РФ.

Как будто это доказывает, что российский “Новичок” российскому политику “подмешали” немцы или другие “страны НАТО” на территории Германии.

Просьба о правовом содействии может быть удовлетворена только в случае согласия самого Навального. Но тот не хочет помогать своим отравителям. Действительно, странно!

Евросоюз уже назвал случившееся с оппозиционером покушением на убийство. Об этом заявил сегодня глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. И со своей стороны призвал российские власти самим содействовать расследованию.

Лаборатории во Франции и Швеции независимо друг от друга уже подтвердили выводы Германии Теперь все ждут выводов экспертов ОЗХО, но мало кто сомневается в том, какие и они будут. Ждите и вы, кремлевцы. Вам все сообщат.

На вопрос, почему Берлин не хочет, чтобы пробу у Навального взяли российские эксперты, пресс-секретарь МИД ФРГ Мария Адебар уже ответила так: “Господин Навальный 48 часов находился в российской больнице, так что пробы для анализа там есть”.

Шах и мат. Но Кремль хочет снова свести партию к положению пат, используя аргументацию “сам дурак” и “какие ваши доказательства”.

Именно потому Нарышкин, Песков, Володин, Лавров, Захарова и прочие путинские нукеры завели эту старую песню. Но слушать её в мире больше никто не будет. Только российские обыватели по государственному ТВ.

Проблема, что не только они, но и сами кремлевцы слишком уж принюхались к “Соловьиному помёту” отечественного производства, который будет посильнее любого “Новичка”. И совсем потеряли нюх.