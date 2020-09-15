Криштиану, подвинься: Лионель Месси признан самым высокооплачиваемым футболистом года

15.09.2020, 18:17, Разное

Журнал Forbes подвел очередные итоги на тему “Кто на свете всех богаче”, на этот раз – среди футболистов. Самым высокооплачиваемым в мире в 2020 году признан нападающий “Барселоны” и сборной Аргентины Лионель Месси: он заработал 126 миллионов долларов, из которых 92 миллиона в качестве зарплаты и 34 миллиона – доходы от рекламных контрактов. Кроме того, отмечается, что вскоре Месси станет еще и вторым в истории футболистом-миллиардером. Опередил Месси в этом звании его вечный соперник – Криштиану Роналду, он был признан миллиардером в начале июня: за всю карьеру он заработал 1 миллиард, из которого 650 миллионов составила зарплата, полученная за матчи, остальное футболист заработал благодаря спонсорству, бизнесу и другим инвестициям.

Но за этот год Роналду заработал меньше Месси – “всего” 117 миллионов долларов, что обеспечило ему попадание на вторую строчку рейтинга. Третье место отдано Неймару – форварду “ПСЖ” и сборной Бразилии – с его 96 миллионами. На четвертой строчке расположился нападающий “ПСЖ” Килиана Мбаппе – 42 миллиона. В топ-10 также вошли Мохамед Салах (37 млн), Поль Погба (34 млн), Антуан Гризманн (33 млн), Гарет Бэйл (29 млн), Роберт Левандовский (28 млн) и Давид де Хеа (27 млн).

Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар

Отметим, что по итогам прошлого года золото в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов года получил швейцарский теннисист Роджер Федерер. За 12 месяцев он заработал 106,3 миллиона долларов – из них 100 миллионов составили спонсорские контракты и лишь 6,3 миллиона спортсмен получил непосредственно на корте. Лионель Месси оказался на втором месте, а Криштиану Роналду – на третьем. В десятку также вошли баскетболисты Леброн Джеймс, Стефен Карри и Кевин Дюрант, гольфист Тайгер Вудс и игроки в американский футбол Кирк Казинс и Карсон Венц.