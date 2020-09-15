Звезда сериала “Аббатство Даунтон” Джессика Браун-Финдли вышла замуж

15.09.2020, 18:17, Разное

Джессика Браун-Финдли, получившая известность после роли леди Сибил Кроули в сериале “Аббатство Даунтон” и также сыгравшая в сериале “Дивный новый мир”, 12 сентября вышла замуж за своего возлюбленного, актера Зигги Хита. Вчера же, по случаю своего дня рождения, актриса поделилась черно-белым свадебным снимком на странице в Instagram и еще несколькими кадрами в сторис с подписью “Мы сделали это!”.

Джессика празднует день рождения

Любовь побеждает всегда. Уикенд мечты! Скромное торжество показалось таким большим. И теперь какой у меня день рождения! Люблю вас! – подписала фотографии Джессика.

Джессику и Зигги связала совместная работа: они познакомились на съемках многосерийной исторической драмы “Куртизанки” в 2017 году. Больше о романе пары ничего не известно.