Белорусские леса полностью очистили от мухоморов

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15.09.2020, 17:02, Разное

Санитарная служба Белоруссии отчиталась о завершении обработки лесов и парков страны путём очищения их от ядовитых грибов, прежде всего, мухоморов. В ведомстве пояснили, что сделали это по личному распоряжению президента Александра Лукашенко.

«Буквально за три дня усилиями всех лесничеств страны и добровольцев, которых любезно выделили крупные государственные предприятия и образовательные учреждения, были полностью ликвидированы мухоморы. Таким образом мы полностью защитили граждан в грибной сезон от возможных отравлений и прочих возможных недугов», — рассказал глава санитарной службы Белоруссии Игорь Резник.

Ранее президент Александр Лукашенко назвал мухоморы символом протестующих из-за своего окраса. Глава государства обвинил грибы в работе на Польшу и добавил, что при их употреблении у граждан появляется желание выходить на несанкционированные акции протеста.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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