 

«Все диктаторы сидят в Евросоюзе»: Лукашенко назвал себя легитимным президентом

15.09.2020, 13:37, Разное

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что считает себя легитимным главой государства.

Выступая на встрече с передовиками производства на одном из предприятий, он подчеркнул, что никто не имеет права этого отрицать.

– Вы видели, я никуда не убежал, потому что люди меня выбрали, значит, я президент. Я подчёркиваю, легитимный президент, что бы кто не говорил. У меня охрана есть государственная, видите? Это факты, которые я никому не позволю отрицать, – сказал он.

Глава государства добавил, что настоящие диктатуры, по его мнению, находятся в Евросоюзе.

– Вы вот слышали, чтобы в Испании президента выбирали, в Британии? Литву вот даже взять. Сидит там эта карга Грибаускайте, все против, конечно, а кто что сделает? Там как в Америке, возможно даже полицейские американские, которые в негров стреляли, и их туда сослали как бы. Понимаете, о чём я? Полицейский режим, диктатура. Видели у них в Риге толпы с флагами, оппозицию? А у нас ходят пока. Так что где демократия, где диктатура, я думаю, всем здравомыслящим очевидно. Все диктаторы сидят в Евросоюзе, – считает Лукашенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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