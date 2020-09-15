Биатлонист Антон Шипулин стал отцом в третий раз

15.09.2020, 12:30, Разное

Российский биатлонист, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, чемпион мира 2017 года Антон Шипулин ко всем своим достижениям сегодня добавил еще одно – он стал многодетным отцом. Рано утром его жена Луиза Сабитова родила мальчика весом 3398 г и ростом 51 см. Малышу уже дали имя – Максим. Счастливой новостью и сам Антон, и Луиза поделились на страницах в Instagram.

Сегодня мы с @shipulina_luiza стали многодетными родителями. Максим 3398 гр. 51 см.

P.s. Как же кайфово через несколько минут после родов положить его на грудь, – написал Антон.

Антон Шипулин с новорожденным сыном

Ой, лучше не спрашивайте, сама в шоке. А если серьезно, сегодня родился ещё один наш любимый сыночек, братик и внук. Добро пожаловать в мир! Я тебя очень Люблю. Теперь я многодетная Мама, мы многодетная Семья.

p.s. наверное, можно уже и завязывать с этим делом, – написала Луиза.

Антон Шипулин с женой, старшим сыном и дочерью

Антон Шипулин и Луиза Сабитова поженились 21 июня 2015 года после трехлетнего романа. Предложение руки и сердца возлюбленной спортсмен сделал в одном из кинотеатров Екатеринбурга. Перед началом сеанса “А зори здесь тихие” вместо рекламы был показан романтический ролик с участием Шипулина. В нем биатлонист рассказал о своих чувствах к девушке и попросил Луизу стать его женой. Свет в зале зажегся, Шипулин подарил возлюбленной огромный букет роз и, конечно, обручальное кольцо. Девушка незамедлительно ответила “да”.

В декабре того же 2015-го у пары родился сын Дима, а в феврале 2019-го на свет появилась их дочь Мира.