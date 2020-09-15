 

Меган Маркл снимет фильм об основательнице движения Black Lives Matter

15.09.2020, 10:00, Разное

В начале сентября стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл заключили многолетний контракт с Netflix на создание разнообразного контента: документальные и художественные фильмы, телешоу и программы для детей. Информация о деталях сделки и готовящихся проектах хранится в строжайшей тайне, но издание The Mirror все же выяснило некоторые подробности. Так, первый проект, за который хочет лично взяться Меган Маркл, – фильм о Патрисс Каллорс, соосновательнице движения Black Lives Matter.

Меган Маркл

По сообщению инсайдеров, история 36-летней уроженки Лос-Анджелеса “очень вдохновила” герцогиню Сассекскую и “она потрясена ее невероятной работой”:

Меган считает, что эту историю обязательно нужно осветить, и ей бы хотелось быть той, кто это сделает.

Движение Black Lives Matter было основано в 2013 году Патриссой Каллорс, Алисией Гарза и Опал Томети. Инициатива возникла после того, как в штате Флорида был оправдан американский патрульный Джордж Циммерман, обвиненный в убийстве 17-летнего афроамериканца Трейвона Мартина в 2012 году. В этом году движение заявило о себе с новой силой – после убийства Джорджа Флойда.

Меган Маркл и принц Гарри

Напомним, ранее ходили слухи о том, что после контракта с Netflix Меган Маркл возобновит актерскую деятельность, но их развеял генеральный директор Netflix Рид Хастингс в интервью каналу деловых новостей CNBC, отметив, что “герцоги будут выступать главным образом в качестве продюсеров”. Сделка пары по своей форме похожа на контракт, заключенный с другой известной power couple, – Бараком и Мишель Обамой, которые также выпускают свои проекты на Netflix. В обоих случаях сумма контракта не раскрывается. Однако отдельные инсайдеры в индустрии заявляют, что заветная цифра может быть близка к 150 миллионам долларов – а может быть, и того выше. 



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