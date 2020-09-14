Вы уже в курсе? В соответствии с календарем Майя конец света наступит в 2020 году, а не в 2012-м

14.09.2020, 21:48, Разное

Вы помните, что должно было произойти в 2012 году? Да, тогда все ждали, что наступит Конец света и ссылались на данные о Конце времен с каменного календаря индейцев Майя. Конца света 2012 не произошло и знаете почему? Потому, что в календаре указан не 2012, а текущий год 2020.

Следуя юлианскому календарю, мы технически находимся в 2012 году. Количество потерянных дней в году из-за перехода на Григорианский календарь составляет 11 дней. За 268 лет по Григорианскому календарю (1752-2020) раз 11 дней = 2948 дней. 2948 дней / 365 дней (в год) = 8 лет.

Эта разница в календарях также относится и к календарю Майя (более известному как Мезоамериканский календарь длинного счета), который имел дату окончания 21 декабря 2012 года.

Многие люди были обеспокоены (мягко говоря) тем, что мир закончится в эту дату, и испытывали облегчение, и недоумение, когда это не произошло.

С учетом этой информации, получается, что предсказание о Конце света именно в 2012 году было основано на неправильном толковании календаря и на самом деле Конец времен согласно календарю Майя должен наступить в 2020 году.

Климат окончательно сошел с ума, ежедневно по всему земному шару происходит бесчисленное количество климатических аномалий, не говоря уже о вдруг вспыхнувшей пандемии, нашествии саранчи, нарушению мирового экологического баланса, весь мир погрузился в самоизоляцию, что спровоцировало экономическую нестаблильность, нарушение устоявшихся международных связей, угрозе глобального голода, не говоря уже о политических беспорядках, охватившем мир в эти дни.

Прибавьте ко всему этому ускорившееся смещение полюсов, стремительно разрушающийся и слабеющий геомагнитный щит нашей планеты и аномально долгий период минимальной солнечной активности, который угрожает Земле множеством катастроф, начиная от Нового Ледникового периода и провоцированием сейсмической и вулканической активности, повышение мощности ураганов и т.д. и т.п.

Может реальной причиной хаоса 2020 года как раз и является то, что было предсказано древними Майя?