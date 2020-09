От дропа Alena Akhmadullina до мехов Ruban: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

14.09.2020, 19:25, Разное

Alena Akhmadullina

В соответствии с мировыми трендами этой осенью бутики Alena Akhmadullina переходят на новую систему поставок. Теперь бренд будет презентовать коллекции прямо перед началом сезона, ежемесячно делая свежий дроп, ориентированный на текущий период. Новая базовая линия со знаковыми моделями будет также обновляться регулярно. Нота эксклюзивности получит полное звучание благодаря сокращению серии выпуска, что-то будет произведено в единичном экземпляре, что-то станет частью системы pre-order. Первый дроп “август-сентябрь” демонстрирует представление бренда о современной Царевне. У нее, очевидно, очень насыщенный график, диктующий выбор мультифункциональных вещей: двусторонняя куртка с фигурной стежкой, жакет-рубашка, юбка на кулиске, шорты-бермуды. Дизайнер Алена Ахмадуллина, в своих лучших традициях, вдохновлялась русской культурой, транслируя ее через вышивку крестом, аксессуары с плетением из кожи и жемчуга и технику пэчворк. Цветовая гамма движется в соответствии с временным вектором, переходя от августовских серых, голубых и жемчужных к растительно-зеленым сентябрьским оттенкам. В главных ролях капсулы: тонкая демисезонная шерсть, плотный сатиновый хлопок, трикотаж из тонкой ангоры и кашемира, шелковый крепдешин и очень плотный шелк. Остальное – в титрах после просмотра лукбука.

“Снежная Королева” x Ruban

На пересечении многолетнего опыта работы бренда “Снежная Королева” с натуральными материалами и уникального ДНК бренда Ruban этой осенью рождается совместная лимитированная коллекция, вдохновленная современными музами больших городов. В основе коллаборации – универсальность и трансформируемость умного гардероба с возможностью создания образа для любого случая. Брючные костюмы, платья из натуральной кожи, асимметричные джемперы и свитеры со съемным воротником, трикотажные костюмы с юбками и брюками выдержаны в базовых оттенках белого, бежевого, серого, черного и коричневого. Знаковая линия верхней одежды представлена стегаными жилетами, куртками-трансформерами, пальто с оригинальной деталью Ruban – вырезами на плечах, норковыми шубами из аукционного меха Blackglama и Kopenhagen Fur, длинными облегченными моделями из вязаного меха лисы, пальто из меха норки, енота и овчины. Дополняющие элементы – универсальная баска из натуральной кожи, сумки и клатчи с принтом. Характер бренда Ruban проявляется в деликатном графичном рисунке, напоминающем очертания современных героинь мегаполиса и выполненном по эскизам Алисы и Юлии Рубан, сложных застежках, молниях и других неожиданных деталях кроя. Кроме вдохновения и эстетического наслаждения, коллаборация, без сомнения, приближает к нам реалию локальной качественной и интеллектуальной моды.

Primrose

Говорят, если хорошо выспаться, можно изменить мир. Сдаем явки всем революционерам, представляя Primrose, который не только является брендом домашней одежды, но и олицетворяет сочетание свободы, вневременной изысканности, комфорта и стиля. Классическая пижама из нежного хлопка или шелка, элегантный пеньюар или пижамный комплект из бархата – любой выбранный элемент ночного гардероба захочется носить и за пределами спальни, поддерживая устойчивую тенденцию последних 6 месяцев. Ценности Primrose очень просты и не могут не резонировать: широкая цветовая палитра, идеальный крой и лаконичные модели. Высоко оценивая индивидуальность и харизму, бренд предлагает создание комплектов по индивидуальному запросу, будь то с вышивкой, family look с монограммой или персональный пошив для пижамной вечеринки с подругами. Просто дайте знать, что вы задумали.

Present Simple Tricot

“Family is who you love” – с таким обращением выходит новая осенняя капсула бренда Present Simple Tricot, созданного в 2016 году сестрами Камиллой и Ринатой Загидуллиными и их подругой Таней Ягодкиной. Опутанная теплыми семейными узами, команда бренда посвящает коллекцию простым и настоящим ценностям, предлагая окунуться в атмосферу загородного родительского дома ранней осенью, провести ужин в кругу родных, а на утро проснуться в залитой солнцем комнате, накинуть любимый кашемировый свитер и спуститься завтракать с сестрой, потом долго гулять, кутаясь в пальто, и рассказывать ей все секреты. Капсула удовлетворяет все нужды и вне этих теплых выходных с семьей, сочетая пальто-халаты, прямые брюки с жакетами и рубашками в тон, юбки миди, лаконичные топы и кашемировые джемперы. Основные черты коллекции – это чистые линии, гармония цвета, мягкие итальянские ткани и безупречная работа московских мастеров. Архитектура каждого образа строится на многослойности, игре с оттенками и бескомпромиссно комфортном крое.

“Эконика”

Современный человек. Какой он? Сплетение природного начала и неизбежного урбанизма. На этом контрастном сочетании в новой коллекции осень-зима 2020/2021 играет “Эконика”. Лукбук базовой линии вдохновлен магией осеннего леса и метафорой пути. В нем представлены трендовые модели наступающего сезона: жокейские сапоги, ботильоны на устойчивом каблуке, казаки, лоферы, челси и лакированные ботинки на массивной тракторной подошве. Цветовая гамма наполнена теплыми земляными тонами: глубокими оттенками шоколада, карамели и хаки, разбавленными сочными акцентами шафрана и бордо. Осенними материалами по праву остаются: мягкая замша, текстуры под рептилию, лакированная кожа и меховая отделка. Теплые шляпы и перчатки в дополнение к сумкам и ремням составляют аксессуарную линию, поддерживающую настроение основной. Премиальная линия Alla Pugacheva отражает урбанизм, современность и уверенность в деталях: квадратный мыс, драпированное голенище, шнуровка, элегантные kitten heels. Свою социальную миссию “Эконика” исполнила сполна, поддержав отечественные марки, из одежды которых были собраны образы для лукбука новой коллекции.

Paola Ray

Лукбук осенней коллекции 2020-2021 Paola Ray филигранно передает мистическую и таинственную атмосферу туманных пейзажей Скандинавии, которыми вместе с женскими образами шведского режиссера Ингмара Бергмана вдохновлялась дизайнер и основатель бренда Ольга Панченко. Целью творческой команды стало подарить женщинам ощущение изысканности и комфорта. В коллекцию вошли пальто из уютных итальянских тканей, костюмы букле в черно-белую клетку, платья из бархата, классические жакеты, широкие брюки и легкие струящиеся юбки из шифона. Ограниченным тиражом будут выпущены знаковые для бренда изделия – костюмы из жаккарда и вельвета с брюками и юбками-макси. Нишу базового гардероба бренд заполняет с помощью демократичной линии Easy, которая, как и основная, выполнена в спокойных пастельных тонах: бежевом, золотом, слоновой кости, черном и белом.

FCeight

Молодой российский бренд FCeight, создающий каждую работу совместно с креативными людьми из разных сфер, запускает tie-dye капсулу, отдавая дань культовому тренду 60-х, который в настоящее время транслируется такими трендсеттерами как Канье Вест, Джиджи Хадид, Трэвис Скотт и другими. В коллекцию вошли унисекс-футболки, худи, лонгсливы и шорты. Будет представлена и детская линия. На каждую из вещей наносится вышивка одного из 10 слов, отражающих ценности бренда: inspiration, liberty, passion, liberty, hope, love, equality и другие, на английском или русском языке. А что ближе вам, решайте сами.

Текст: Анастасия Левит